Это другое: Пентагон не перестал считать Anthropic неблагонадёжной — но не отказался от передовой ИИ-модели Mythos

Активность американского военного ведомства по взаимодействию с Anthropic в отношении ИИ-модели Mythos могла создать ложное впечатление о потеплении в отношениях сторон, однако технический директор Пентагона на этой неделе подчеркнул, что указанный стартап до сих пор относится к числу неблагонадёжных поставщиков.

В интервью CNBC Эмиль Майкл (Emil Michael) заявил: «Я думаю, что с Mythos имеет дело всё правительство, а не только Министерство войны, и это отдельный момент, касающийся национальной безопасности — мы должны в данном случае убедиться, что наши сети защищены, а эта модель обладает способностями по обнаружению уязвимостей и их устранению».

В прошлом квартале между Anthropic и Министерством обороны США разгорелся конфликт вокруг этичности применения ИИ для массового слежения за гражданами США и выбора целей для систем вооружений, способных работать в автоматическом режиме. Заключённый было Пентагоном контракт с Anthropic на использование её ИИ-моделей в секретных операциях был расторгнут, а саму компанию ведомство отнесло к числу поставщиков, представляющих опасность для национальной безопасности. Сейчас Пентагон и Anthropic разбираются в суде, кто из них прав в данной ситуации.

Технический директор Пентагона дал понять, что подобное противостояние не мешает американскому правительству использовать инструменты поиска уязвимостей в программном обеспечении, выпущенные всё той же Anthropic. Поскольку запрет на использование разработок Anthropic правительственными ведомствами остаётся в силе, не совсем понятно, как Пентагон может применять Mythos, не нарушая этого запрета. Эмиль Майкл подчеркнул, что меры безопасности, предпринимаемые Пентагоном, формируются в результате обсуждений со всеми компаниями, и у них разные взгляды на эти вопросы.

Сегодня Пентагон заявил, что заключил соглашение с семью ИИ-компаниями, в результате которых сможет использовать их разработки в своих секретных операциях «в рамках, определяемых законом». В круг допущенных к сотрудничеству с Пентагоном вошли Google, OpenAI, Nvidia, Microsoft, AWS (Amazon), SpaceX (xAI) и стартап Reflection. Глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) в прошлом месяце встречался с представителями администрации Трампа, чтобы обсудить ситуацию с положением компании и возможностью применения Mythos правительственными ведомствами, участники встречи охарактеризовали её как «продуктивную». Дональд Трамп (Donald Trump) после этого даже заявил, что между Anthropic и Министерством обороны США может снова быть заключён договор, назвав компанию «умной» и «способной приносить большую пользу».

По некоторым данным, силовые ведомства США, включая и сам Пентагон, продолжают использовать разработки Anthropic, невзирая на формальный запрет. «С точки зрения национальной безопасности, вам всегда приходится смотреть на эти вещи. АНБ и Министерство торговли изучают все передовые модели, включая китайские, чтобы определить, каковы сейчас передовые возможности», — пояснил технический директор Пентагона.

Теги: anthropic, пентагон, сша, ии, кибербезопасность
