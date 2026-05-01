3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Китайская BYD пытается выкупить часть зн...
Китайская BYD пытается выкупить часть знаменитой «стеклянной мануфактуры» Volkswagen в Дрездене

Построенная в 2002 году «стеклянная мануфактура» в Дрездене использовалась концерном Volkswagen не только как автосборочное предприятие, но и как своего рода выставочный центр. Здесь выпускался ограниченный ассортимент моделей, но в конце прошлого года предприятие было закрыто. Как выясняется, на часть этой площадки теперь претендуют китайские автопроизводители, включая BYD.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

Об этом сообщает ресурс CarNewsChina со ссылкой на собственные осведомлённые источники. По имеющимся данным, китайский автогигант BYD ведёт переговоры с Volkswagen о возможности выкупа половины предприятия в Дрездене с целью организации локальной сборки своих электромобилей для европейского рынка. Вторую часть «стеклянной мануфактуры» местные власти собираются перепрофилировать в некий инновационные центр. Данный проект подразумевает инвестиции в размере 50 млн евро.

Продукция BYD официально присутствует на рынке Германии, в марте здесь было продано 3438 машин этой марки, что на 327 % больше, чем годом ранее. До этого BYD рассматривала возможность организации сборки электромобилей в Испании, где у конкурирующей Leap Motor уже есть профильное предприятие. Кроме того, BYD уже строит предприятия в Венгрии и Турции. Как сообщалось ранее, китайские власти надавили на своих автопроизводителей, чтобы те выбирали для локализации выпуска машин в Европе те страны, которые не злоупотребляли введением высоких пошлин на импорт машин китайской сборки. По крайней мере, Испания не голосовала за введение таких пошлин на уровне Евросоюза, поэтому китайские компании и смогли развивать здесь своё присутствие. Кроме того, здесь низкие производственные затраты и недорогое электричество, получаемое из возобновляемых источников.

Предприятиями Volkswagen в Европе также интересуются китайские марки MG (SAIC) и Xpeng. Последняя уже сотрудничает с Volkswagen, последней принадлежит пакет из 5 % акций Xpeng, они совместно разрабатывают для второй модели, продающиеся на китайском рынке. SAIC при этом владеет совместным предприятием в Китае по выпуску автомобилей марки Volkswagen. Руководство концерна на этой неделе признало, что загрузить простаивающие производственные мощности в Европе при помощи китайских автопроизводителей было бы разумным решением. Европейский автогигант намеревается сократить объёмы выпуска автомобилей по всему миру с 12 до 9 млн штук в год. Пока BYD приходится импортировать все продающиеся в ЕС автомобили из Китая, они облагаются совокупными пошлинами в размере 27 %. Строящееся предприятие в Турции позволит BYD избежать части таможенных пошлин при поставках продукции на европейский рынок. Присутствие в Германии в статусе автопроизводителя важно для BYD скорее символически, чем экономически.

Теги: byd, volkswagen, европа, германия, китайские производители
byd, volkswagen, европа, германия, китайские производители
