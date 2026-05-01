Китайская BYD пытается выкупить часть знаменитой «стеклянной мануфактуры» Volkswagen в Дрездене

Построенная в 2002 году «стеклянная мануфактура» в Дрездене использовалась концерном Volkswagen не только как автосборочное предприятие, но и как своего рода выставочный центр. Здесь выпускался ограниченный ассортимент моделей, но в конце прошлого года предприятие было закрыто. Как выясняется, на часть этой площадки теперь претендуют китайские автопроизводители, включая BYD.

Об этом сообщает ресурс CarNewsChina со ссылкой на собственные осведомлённые источники. По имеющимся данным, китайский автогигант BYD ведёт переговоры с Volkswagen о возможности выкупа половины предприятия в Дрездене с целью организации локальной сборки своих электромобилей для европейского рынка. Вторую часть «стеклянной мануфактуры» местные власти собираются перепрофилировать в некий инновационные центр. Данный проект подразумевает инвестиции в размере 50 млн евро.

Продукция BYD официально присутствует на рынке Германии, в марте здесь было продано 3438 машин этой марки, что на 327 % больше, чем годом ранее. До этого BYD рассматривала возможность организации сборки электромобилей в Испании, где у конкурирующей Leap Motor уже есть профильное предприятие. Кроме того, BYD уже строит предприятия в Венгрии и Турции. Как сообщалось ранее, китайские власти надавили на своих автопроизводителей, чтобы те выбирали для локализации выпуска машин в Европе те страны, которые не злоупотребляли введением высоких пошлин на импорт машин китайской сборки. По крайней мере, Испания не голосовала за введение таких пошлин на уровне Евросоюза, поэтому китайские компании и смогли развивать здесь своё присутствие. Кроме того, здесь низкие производственные затраты и недорогое электричество, получаемое из возобновляемых источников.

Предприятиями Volkswagen в Европе также интересуются китайские марки MG (SAIC) и Xpeng. Последняя уже сотрудничает с Volkswagen, последней принадлежит пакет из 5 % акций Xpeng, они совместно разрабатывают для второй модели, продающиеся на китайском рынке. SAIC при этом владеет совместным предприятием в Китае по выпуску автомобилей марки Volkswagen. Руководство концерна на этой неделе признало, что загрузить простаивающие производственные мощности в Европе при помощи китайских автопроизводителей было бы разумным решением. Европейский автогигант намеревается сократить объёмы выпуска автомобилей по всему миру с 12 до 9 млн штук в год. Пока BYD приходится импортировать все продающиеся в ЕС автомобили из Китая, они облагаются совокупными пошлинами в размере 27 %. Строящееся предприятие в Турции позволит BYD избежать части таможенных пошлин при поставках продукции на европейский рынок. Присутствие в Германии в статусе автопроизводителя важно для BYD скорее символически, чем экономически.