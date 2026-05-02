Рука руку моет: Tesla в прошлом году выручила $573 млн на сделках с другими компаниями Илона Маска

Бизнес богатейшего человека планеты Илона Маска (Elon Musk) постепенно консолидируется: в этом году под крышей SpaceX оказались xAI и социальная сеть X. Особняком стоят только Neuralink и The Boring Company, да и Tesla в силу статуса публичной компании не может активно участвовать с таких сделках. Именно её отчётность позволяет узнать, как компании Маска зарабатывают друг на друге.

Внимания ресурса Electrek удостоился отчётный документ, который Tesla подала в конце апреля в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В нём описывается движение средств между Tesla и другими компаниями, которыми Илон Маск полностью или частично владеет. В общей сложности, сама Tesla на сделках с ними выручила по итогам года $573 млн:

SpaceX потратила на продукцию Tesla более $143 млн — скорее всего, в основном это были электрические пикапы Cybertruck, которые на открытом рынке продавались неважно. Только в четвёртом квартале прошлого года SpaceX купила 1279 таких машин. При этом SpaceX тоже удалось заработать на Tesla: лицензирование и поддержка принесли $11,4 млн, а ещё компания арендовала у SpaceX самолёт за $400 000.

Основным клиентом Tesla среди компаний Маска в прошлом году оказался стартап xAI, который обеспечил $430 млн выручки, преимущественно благодаря поставкам систем стационарного хранения электроэнергии Megapack для ЦОД этой компании. При этом Tesla потратила $4 млн на консалтинговые и прочие услуги xAI. За первые два месяца текущего года Tesla выручила на поставках Megapack стартапу xAI более $78 млн.

Социальная сеть X выручила на рекламе Tesla около $3,3 млн в прошлом году. Исторически Tesla скептически относилась к расходам на рекламу своей продукции, но когда речь идёт о возможности обогатить Илона Маска, данный принцип, по всей видимости, не работает.

Занимающаяся строительством транспортных подземных туннелей The Boring Company также получила от Tesla в прошлом году $900 000. По всей видимости, за эту сумму был проложен подземный туннель в Техасе, который соединил цех по сборке Cybertruck со стоянкой готовой продукции.

Частная охранная компания Илона Маска также заработала на услугах, предоставляемых главе Tesla — расходы составили $4,8 млн. При этом данная сумма не отображает всех затрат на обеспечение личной безопасности Илона Маска и его близких.

Велось взаимодействие и с компаниями, основанными выходцами из Tesla. Например, специализирующаяся на переработке тяговых аккумуляторов Redwood Materials получила от Tesla в прошлом году $3,3 млн, но сам автопроизводитель в итоге заработал $12,9 млн на сдаче тяговых батарей в переработку.

За пределами этого списка, как отмечает Electrek, осталась сделка Tesla по инвестициям в xAI на сумму $2 млрд, которая была согласована в середине января. Через несколько недель SpaceX договорилась о покупке xAI. По её итогам акционеры Tesla смогли получить долю в капитале SpaceX. Судя по отсутствию обязательной в таких случаях отчётности о величине доли, она не превышает 1 % капитала аэрокосмической компании.

По итогам 2025 года Tesla, таким образом, выручила на поставках продукции другим компаниям Илона Маска более $573 млн, а потратила на взаимодействие с ними $24,8 млн. На фоне общей выручки Tesla за 2025 год, которая достигла $97,7 млрд, это не такие большие деньги, но отчёт иллюстрирует характер взаимодействия компаний Илона Маска между собой.