С новой линии в Неваде сошёл первый серийный электрический грузовик Tesla Semi

Илон Маск склонен обещать то, что не всегда сбывается вовремя, но в случае с началом серийного производства электрических грузовиков Semi поставленная перед Tesla цель была достигнута. Компания на уходящей неделе опубликовала фотографию коллектива нового предприятия в Неваде на фоне первого серийного экземпляра Tesla Semi.

Источник изображения: Tesla

В виде прототипа машина была представлена ещё осенью 2017 года, но она превратилась в «долгострой», уступающий по затягиванию сроков только второму поколению Roadster. Предполагалось, что серийный выпуск Tesla Semi будет начат в 2019 году, но постепенно сроки смещались, и только в конце 2022 года компания передала несколько грузовиков логистическому подразделению PepsiCo для опытной эксплуатации. С тех пор мелкосерийная сборка Semi продолжалась на экспериментальной линии в Неваде, но по соседству возводилось полноценное предприятие для массового производства Tesla Semi.

К февралю этого года компанией Tesla были утверждены характеристики и комплектации серийных машин. Способная проезжать с грузом 37 тонн до 520 км без подзарядки стандартная версия предлагается клиентам за $260 000, вариант с запасом хода 800 км стоит $290 000. Для американского рынка это самые низкие цены на электрические магистральные тягачи такого класса. Обе версии имеют мощность 1072 л.с. и поддерживают скоростную зарядку от терминала мощностью 1,2 МВт, позволяя восстановить до 60 % запаса хода примерно за 30 минут.

Новое предприятие в Неваде, где начинается серийная сборка Tesla Semi, рассчитано на 50 000 машин в год. Наращивать объём производства компания будет постепенно. Ожидается, что в текущем году будет собрано от 5000 до 15 000 экземпляров. Преимуществом данной площадки является близость к месту производства тяговых аккумуляторов.

Теги: tesla, tesla semi, электромобиль, электрический грузовик, сша
