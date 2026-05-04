Samsung загружена заказами на выпуск 4-нм чипов до конца следующего года

Информация об успехах Samsung Electronics в освоении 4-нм техпроцесса продолжает поступать в прессу по самым разным каналам. Одни источники уже отмечали, что уровень выхода годной продукции на этом направлении превысил солидные 80 %, другие теперь добавляют, что профильные мощности Samsung загружены заказами на выпуск 4-нм продукции до конца следующего года.

Нюанс заключается в том, что по 4-нм технологии Samsung сама для себя будет выпускать базовые кристаллы, используемые при производстве памяти типа HBM4, чем и можно объяснить всплеск спроса на многострадальный техпроцесс. Поскольку Samsung решительно настроена устранить своё отставание в сегменте HBM4 от SK hynix, то и объёмы поставок данной памяти она будет наращивать всеми силами. Соответственно, вырастет и загрузка линий по выпуску 4-нм базовых кристаллов для HBM4.

При этом сторонние разработчики тоже проявляют интерес к возможностям Samsung по выпуску 4-нм чипов под заказ — хотя бы по той простой причине, что TSMC с наплывом клиентов перестаёт справляться. Nvidia и Google должны стать крупными клиентами Samsung в сфере производства 4-нм чипов. Переговоры с техногигантами из США компания Samsung уже активно ведёт. Внутри самой Samsung растёт уверенность, что заказы на выпуск 4-нм чипов выведут контрактное подразделение компании на безубыточность во второй половине текущего года. В крайнем случае, это случится в первой половине следующего года.

Затраты на строительство новейшего предприятия Samsung в Техасе будут существенно влиять на финансовые показатели южнокорейского гиганта в обозримом будущем. Формально, отчётность по этой площадке может быть консолидирована с данными американского подразделения Samsung, если показатели будут не очень приглядными. Если же головная компания не испугается сопутствующих рисков, новое предприятие припишут к общей отчётности контрактного подразделения.