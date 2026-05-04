Сегодня 04 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung загружена заказами на выпуск 4-н...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung загружена заказами на выпуск 4-нм чипов до конца следующего года

Информация об успехах Samsung Electronics в освоении 4-нм техпроцесса продолжает поступать в прессу по самым разным каналам. Одни источники уже отмечали, что уровень выхода годной продукции на этом направлении превысил солидные 80 %, другие теперь добавляют, что профильные мощности Samsung загружены заказами на выпуск 4-нм продукции до конца следующего года.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Нюанс заключается в том, что по 4-нм технологии Samsung сама для себя будет выпускать базовые кристаллы, используемые при производстве памяти типа HBM4, чем и можно объяснить всплеск спроса на многострадальный техпроцесс. Поскольку Samsung решительно настроена устранить своё отставание в сегменте HBM4 от SK hynix, то и объёмы поставок данной памяти она будет наращивать всеми силами. Соответственно, вырастет и загрузка линий по выпуску 4-нм базовых кристаллов для HBM4.

При этом сторонние разработчики тоже проявляют интерес к возможностям Samsung по выпуску 4-нм чипов под заказ — хотя бы по той простой причине, что TSMC с наплывом клиентов перестаёт справляться. Nvidia и Google должны стать крупными клиентами Samsung в сфере производства 4-нм чипов. Переговоры с техногигантами из США компания Samsung уже активно ведёт. Внутри самой Samsung растёт уверенность, что заказы на выпуск 4-нм чипов выведут контрактное подразделение компании на безубыточность во второй половине текущего года. В крайнем случае, это случится в первой половине следующего года.

Затраты на строительство новейшего предприятия Samsung в Техасе будут существенно влиять на финансовые показатели южнокорейского гиганта в обозримом будущем. Формально, отчётность по этой площадке может быть консолидирована с данными американского подразделения Samsung, если показатели будут не очень приглядными. Если же головная компания не испугается сопутствующих рисков, новое предприятие припишут к общей отчётности контрактного подразделения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung подняла выход годных 4-нм чипов выше 80 % — техпроцесс полностью созрел
TSMC откладывает High-NA EUV-литографию: представлен техпроцесс A13 и раскрыты планы до конца десятилетия
Первые образцы памяти HBM4E в исполнении Samsung будут готовы в следующем месяце
Samsung сменила главу телевизионного подразделения — китайские конкуренты давят всё сильнее
Японский производитель унитазов неожиданно заработал на буме ИИ и дефиците памяти
Инвесторы теряют веру в Nintendo: акции упали на 45 % на фоне дефицита памяти
Теги: samsung, samsung electronics, hbm4, полупроводники, производство микросхем
samsung, samsung electronics, hbm4, полупроводники, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
ИИ-компании стали нанимать философов на шестизначные зарплаты из-за растущего недоверия к поведению нейросетей
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Google кардинально обновила дизайн и интерфейс приложения Gemini
«Готовим нечто действительно умопомрачительное»: глава Mundfish подтвердил, что Atomic Heart 2 и The Cube создаются без генеративного ИИ
Forza Horizon 6 не опоздает на старт — игра «укатила» на золото 43 мин.
Инсайдер назвал слухи о DLC для Resident Evil Requiem «полной чушью» и уточнил, когда Capcom анонсирует ремейк Resident Evil Code: Veronica 2 ч.
Инсайдеры: мультиплеерная Assassin's Creed Invictus в духе Fall Guys «просто ужасна», но Ubisoft не теряет надежды 3 ч.
Meta тестирует для Instagram метку для контента, созданного с помощью ИИ 3 ч.
«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств 4 ч.
В открытый доступ попало 10 минут геймплея Awakening — потерянного сюжетного дополнения к Quake 4 4 ч.
Biohub Марка Цукерберга взялся ускорить лечение всех болезней с помощью ИИ-моделей клеток 8 ч.
Развитие ИИ замедляется из-за переизбытка бесполезных данных — их слишком много 8 ч.
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West 8 ч.
Долгожданное воссоединение: моддер добавил в Resident Evil Requiem торговца из ремейка Resident Evil 4 9 ч.
Intel переманила ветерана Qualcomm — курс на ИИ и робототехнику усиливается 2 ч.
«Поставщики с высоким риском»: Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС убрать оборудование Huawei и ZTE из сетей 2 ч.
Nvidia теперь на 90 % зависит от азиатских поставщиков — в прошлом году было 65 % 2 ч.
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора 2 ч.
Профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B70 протестировали в играх — на треть быстрее игровой Arc B580 и чуть похуже GeForce RTX 5060 Ti 16GB 4 ч.
Samsung загружена заказами на выпуск 4-нм чипов до конца следующего года 4 ч.
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer 4 ч.
На фоне торговой войны США и Китая Huawei прогнозирует рост выручки от продажи ИИ-чипов на 60 % 7 ч.
MSI IPC выпустила 3,5″ одноплатный компьютер MS-CF27 с четырьмя портами 2.5GbE 7 ч.
Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя 7 ч.