iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале — на втором и третьем месте «айфоны» подороже

Apple iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном мира в I квартале 2026 года с долей 6 % глобальных продаж в штуках. Модели серии iPhone 17 заняли первые три строчки рейтинга, пять позиций из десяти достались Samsung Galaxy A, одна — Xiaomi Redmi A5. На десять лидеров пришлось 25 % мировых продаж — рекорд для I квартала за всю историю наблюдений, следует из данных Counterpoint Research.

Три первых места iPhone 17 обеспечили устойчивый спрос и усилившееся давление на Android-производителей в массовом сегменте: продолжающийся дефицит памяти толкает вверх стоимость компонентов и заставляет покупателей выбирать проверенных лидеров.

Старший аналитик Counterpoint Research Харшит Растоги (Harshit Rastogi) отметил, что iPhone 17 опережает предшественника благодаря увеличенному базовому объёму памяти, разрешению камеры и частоте обновления дисплея, которые приближают аппарат к версиям Pro и расширяют аудиторию. «В Китае, США и Южной Корее смартфон показал двузначный рост продаж год к году, а в Южной Корее продажи выросли втрое за квартал. Apple iPhone 17 Pro Max и Pro заняли следующие два места, предлагая ещё более продвинутые камеру, аккумулятор и новые цветовые решения, материалы и отделку», — добавил Растоги.

Источник изображения: counterpointresearch.com

Все пять мест Samsung в десятке достались серии Galaxy A. Самым продаваемым Android-смартфоном квартала стал Samsung Galaxy A07 4G, основной вклад в продажи которого обеспечили Ближний Восток, Африка и Латинская Америка. Аппарат поставляется с шестью годами обновлений системы и безопасности, что привлекает покупателей, ориентированных на долгосрочное использование устройств.

Флагман Samsung 2026 года Galaxy S26 Ultra немного не дотянул до первой десятки, но показал более сильный стартовый спрос, чем предшественник. Смартфон первым в индустрии получил экран с функцией защиты приватности и обновлённые ИИ-функции. Xiaomi Redmi A5 занял десятое место и оказался самым доступным аппаратом рейтинга. С момента запуска устройство стабильно продаётся в регионах с формирующимися рынками.

Старший аналитик Counterpoint Research Карн Чаухан (Karn Chauhan) обрисовал перспективы: «В 2026 году десять самых продаваемых моделей, как ожидается, нарастят долю в глобальных продажах в штуках. Прогнозируемое сокращение рынка сильнее ударит по массовому сегменту, тогда как смартфоны верхнего ценового диапазона продолжат набирать долю. Производители в ответ смещают фокус на премиальные линейки, делая ставку на стоимость, а не на объёмы».

Теги: рейтинги, iphone 17, apple, samsung, продажи смартфонов
© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

