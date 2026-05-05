Бум ИИ взвинтил спрос: SSD и HDD теперь продают по контрактам на годы вперёд

Из-за бума искусственного интеллекта жёсткие диски и твердотельные накопители оказались одними из наиболее востребованных товаров на рынке вычислительной техники — спрос оказался настолько высок, что Seagate, Sandisk и Western Digital вынудили клиентов заключать контракты на поставку сроком до пяти лет.

Этот срок имеет важное значение, потому что клиенты теперь закладывают в свои контракты рост спроса. С одной стороны, это способствует достижению баланса в цепочке поставок; с другой, производители HDD и SSD чётко представляют, сколько дисков и чипов памяти NAND необходимо произвести, чтобы удовлетворить этот спрос. В долгосрочной перспективе это положительный сценарий развития для цепочки поставок, которая будет адаптироваться к расширению производственных мощностей. Для любителей игр на ПК это, однако, чревато сложностями в краткосрочной перспективе.

С сентября минувшего года до начала этого года жёсткие диски выросли в цене в среднем на 46 %, а чипы NAND подорожали на все 500 %. Расширение центров обработки данных истощило остававшиеся запасы накопителей обоих типов, а на потребительском рынке ужесточилась конкуренция за оставшиеся экземпляры для игровых ПК. Интересно, что в HDD почти не используется флеш-память, так что рост цен на них — это проблема цепочки поставок, не связанная с полупроводниковой отраслью. Но из-за значительного спроса цены остаются на высоком уровне.

Жёсткие диски стали активно закупать американские поставщики облачных услуг и гиперскейлеры — эти накопители оказались востребованными при определённых рабочих нагрузках из-за дефицита SSD. Крупные облачные операторы расширяют свои хранилища экзабайтного масштаба для нужд ИИ, аналитики и архивирования. Производители докладывают о полной загрузке мощностей, поскольку спрос выходит за рамки традиционных сценариев — видеонаблюдения и резервного копирования. Инфраструктура ИИ требует огромных объёмов хранения данных для обучения моделей, и лаборатории соглашаются использовать HDD там, где скорость не является приоритетом.