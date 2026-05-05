Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Бум ИИ взвинтил спрос: SSD и HDD теперь ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Бум ИИ взвинтил спрос: SSD и HDD теперь продают по контрактам на годы вперёд

Из-за бума искусственного интеллекта жёсткие диски и твердотельные накопители оказались одними из наиболее востребованных товаров на рынке вычислительной техники — спрос оказался настолько высок, что Seagate, Sandisk и Western Digital вынудили клиентов заключать контракты на поставку сроком до пяти лет.

Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца — май 2026 года
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте
Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов
Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше
Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте
Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Этот срок имеет важное значение, потому что клиенты теперь закладывают в свои контракты рост спроса. С одной стороны, это способствует достижению баланса в цепочке поставок; с другой, производители HDD и SSD чётко представляют, сколько дисков и чипов памяти NAND необходимо произвести, чтобы удовлетворить этот спрос. В долгосрочной перспективе это положительный сценарий развития для цепочки поставок, которая будет адаптироваться к расширению производственных мощностей. Для любителей игр на ПК это, однако, чревато сложностями в краткосрочной перспективе.

С сентября минувшего года до начала этого года жёсткие диски выросли в цене в среднем на 46 %, а чипы NAND подорожали на все 500 %. Расширение центров обработки данных истощило остававшиеся запасы накопителей обоих типов, а на потребительском рынке ужесточилась конкуренция за оставшиеся экземпляры для игровых ПК. Интересно, что в HDD почти не используется флеш-память, так что рост цен на них — это проблема цепочки поставок, не связанная с полупроводниковой отраслью. Но из-за значительного спроса цены остаются на высоком уровне.

Жёсткие диски стали активно закупать американские поставщики облачных услуг и гиперскейлеры — эти накопители оказались востребованными при определённых рабочих нагрузках из-за дефицита SSD. Крупные облачные операторы расширяют свои хранилища экзабайтного масштаба для нужд ИИ, аналитики и архивирования. Производители докладывают о полной загрузке мощностей, поскольку спрос выходит за рамки традиционных сценариев — видеонаблюдения и резервного копирования. Инфраструктура ИИ требует огромных объёмов хранения данных для обучения моделей, и лаборатории соглашаются использовать HDD там, где скорость не является приоритетом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Everpure (Pure Storage) пообещала повышать цены в крайнем случае, прогнозируя их рост на многие годы
Apple перенесла релиз MacBook Pro на чипе M6 на начало 2027 года — виной стал дефицит RAM и SSD
Цены на 30-Тбайт SSD для ЦОД за год взлетели в шесть раз — теперь они в 22,6 раз дороже HDD
iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале — на втором и третьем месте «айфоны» подороже
В 9 из 10 умных колонок в России встроена «Яндекс Алиса» — россияне стали чаще выбирать дорогие модели
Intel переманила ветерана Qualcomm — курс на ИИ и робототехнику усиливается
Теги: hdd, ssd, дефицит
hdd, ssd, дефицит
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer
Глава Nvidia заявил, что доля компании на китайском рынке ИИ-ускорителей упала до нуля
«Готовим нечто действительно умопомрачительное»: глава Mundfish подтвердил, что Atomic Heart 2 и The Cube создаются без генеративного ИИ
Apple снова попросила Верховный суд США приостановить принудительный перерасчёт комиссий в App Store 19 мин.
Дети научились обходить проверки возраста онлайн, просто рисуя себе усы 23 мин.
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник 2 ч.
Новая Call of Duty впервые за 13 лет не выйдет на PS4 — консоли прошлого поколения остались в прошлом 2 ч.
Selectel создал новую компанию для реализации ИИ-проектов 2 ч.
Глава Take-Two объяснил, почему GTA VI обойдёт ПК на запуске 3 ч.
Календарь релизов 4–10 мая: Dead as Disco, Mixtape, Motorslice и Beyond Enemy Lines — Vietnam 12 ч.
Forza Horizon 6 не опоздает на старт — игра «укатила» на золото 15 ч.
Инсайдер назвал слухи о DLC для Resident Evil Requiem «полной чушью» и уточнил, когда Capcom анонсирует ремейк Resident Evil Code: Veronica 16 ч.
Инсайдеры: мультиплеерная Assassin's Creed Invictus в духе Fall Guys «просто ужасна», но Ubisoft не теряет надежды 17 ч.
Бум ИИ взвинтил спрос: SSD и HDD теперь продают по контрактам на годы вперёд 24 мин.
Valve распродала Steam Controller менее чем за полчаса — спекулянты взвинтили цену на eBay в семь раз 59 мин.
Steam Machine не за горами: Valve ввезла в США 50 тонн «игровых приставок» за два дня 2 ч.
iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале — на втором и третьем месте «айфоны» подороже 2 ч.
Samsung представила сверхъяркий мобильный экран и дисплей с датчиками здоровья 2 ч.
Немецкий разработчик энергохранилищ для ИИ ЦОД CMBlu Energy привлёк €50 млн инвестиций при капитализации €1 млрд 2 ч.
Будущие iPhone и Mac могут получить процессоры производства Intel и Samsung 2 ч.
В 9 из 10 умных колонок в России встроена «Яндекс Алиса» — россияне стали чаще выбирать дорогие модели 3 ч.
Илон Маск отделается выплатой штрафа в размере $1,5 млн по делу о покупке Twitter 4 ч.
Создатель Roomba представил Familiar — робота-питомца с локальным ИИ и «собственным характером» 5 ч.