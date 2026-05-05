Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы

Релиз сюжетного дополнения Lord of Hatred обернулся для фэнтезийного ролевого экшена Diablo IV от Blizzard Entertainment не только новым рекордом пикового онлайна в Steam, но и долгожданным открытием неуловимого коровьего уровня.

Источник изображения: IGN

Напомним, неутомимые фанаты вели поиски секретного коровьего уровня в Diablo IV с самого релиза, несмотря на официальные заявления Blizzard Entertainment об отсутствии подобного контента в игре.

Как сообщает портал PC Gamer, добавленный в Diablo IV с выходом Lord of Hatred контент позволил искателям наконец разблокировать коровий уровень. Об открытии отчитался стример Лиам Гарбетт (Liam Garbett), более известный как xGarbett.

Длинная череда заданий, включающая убийство 666 коров и сбор неочевидных предметов, открывает в дебютировавшем с Lord of Hatred регионе Сковос портал на секретный коровий уровень.

Локация заполнена враждебно настроенными волами и позволяет сразиться с королём коров, за победу над которым игрока награждают короной короля коров (см. галерею ниже) с шутливым описанием и аффиксами.

Некоторые пользователи выразили разочарование открытием коровьего уровня (сама локация скучная, а награда недостаточно хороша) и надеются на продолжение. Похоже, это тот случай, когда путешествие важнее конечной цели.

Diablo IV: Lord of Hatred вышла 28 апреля на PC (Steam, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Помимо новой сюжетной кампании и коровьего уровня, дополнение принесло с собой 13-й сезон — «Сезон расплаты».

