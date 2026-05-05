Бум ИИ разогнал апрельскую выручку Foxconn почти на 30 %

Тайваньская компания Foxconn постепенно превратилась из крупнейшего контрактного производителя мобильных устройств Apple в основного подрядчика Nvidia по выпуску серверных систем для инфраструктуры ИИ. Динамика финансовых показателей Foxconn даёт чёткое представление о происходящих в сегменте ИИ процессах, и апрельская выручка компании взлетела в годовом сравнении на 29,7 % до $26,3 млрд.

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Компьютер месяца — май 2026 года

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Источник изображения: Nvidia

В текущем квартале, как гласит приводимый Bloomberg консенсус-прогноз аналитиков, выручка Foxconn должна вырасти на 30,4 %. Сама Foxconn ожидает, что её выручка во втором квартале увеличится как последовательно, так и год к году. Бум ИИ позволяет тайваньскому производителю ставить перед собой амбициозные цели, ведь основные клиенты Nvidia в лице Alphabet (Google), Amazon (AWS), Meta Platforms и Microsoft намерены в этом году направить на развитие вычислительной инфраструктуры для ИИ около $725 млрд в общей сложности.

В любом случае, выручка Foxconn продолжает сильно зависеть и от заказов Apple, а она отмечает довольно высокий спрос на смартфоны семейства iPhone 17, поэтому поводов для оптимизма у тайваньского подрядчика предостаточно. Руководство Apple недавно пожаловалось, что ограничивающим фактором для увеличения поставок своих устройств в данный момент считает даже не дефицит памяти, а нехватку процессоров, выпускаемых по передовым технологическим нормам компанией TSMC.

Теги: foxconn, nvidia, финансы, ии-бум
