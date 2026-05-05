Бум ИИ разогнал апрельскую выручку Foxconn почти на 30 %

Тайваньская компания Foxconn постепенно превратилась из крупнейшего контрактного производителя мобильных устройств Apple в основного подрядчика Nvidia по выпуску серверных систем для инфраструктуры ИИ. Динамика финансовых показателей Foxconn даёт чёткое представление о происходящих в сегменте ИИ процессах, и апрельская выручка компании взлетела в годовом сравнении на 29,7 % до $26,3 млрд.

В текущем квартале, как гласит приводимый Bloomberg консенсус-прогноз аналитиков, выручка Foxconn должна вырасти на 30,4 %. Сама Foxconn ожидает, что её выручка во втором квартале увеличится как последовательно, так и год к году. Бум ИИ позволяет тайваньскому производителю ставить перед собой амбициозные цели, ведь основные клиенты Nvidia в лице Alphabet (Google), Amazon (AWS), Meta✴ Platforms и Microsoft намерены в этом году направить на развитие вычислительной инфраструктуры для ИИ около $725 млрд в общей сложности.

В любом случае, выручка Foxconn продолжает сильно зависеть и от заказов Apple, а она отмечает довольно высокий спрос на смартфоны семейства iPhone 17, поэтому поводов для оптимизма у тайваньского подрядчика предостаточно. Руководство Apple недавно пожаловалось, что ограничивающим фактором для увеличения поставок своих устройств в данный момент считает даже не дефицит памяти, а нехватку процессоров, выпускаемых по передовым технологическим нормам компанией TSMC.