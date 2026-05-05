Нет худа без добра: Capcom нашла позитив в негативе фанатов Resident Evil Requiem вокруг DLSS 5

Резкая критика анонсированного в марте интеллектуального масштабирования DLSS 5 уже спровоцировала ответную реакцию Nvidia, а теперь ситуацию прокомментировал один из её основных партнёров — Capcom.

Источник изображения: Capcom

Напомним, демонстрация возможностей DLSS 5 включала трансформацию Грейс Эшкрофт из Resident Evil Requiem — после инъекции апскейлера героиня получила более пухлые губы и более выразительные скулы.

Игроки массово раскритиковали DLSS 5 за то, как технология искажает визуальный стиль игр, заменяя его типовой «пластиковой» ИИ-картинкой. Вместо нейронного рендеринга в реальном времени геймеры увидели очередной ИИ-фильтр.

Грейс из Resident Evil Requiem до и после инъекции DLSS 5 (источник изображения: Nvidia)

Продюсер Capcom Масато Кумадзава (Masato Kumazawa) в интервью Eurogamer ничего не сказал про особенности работы компании с Nvidia, но увидел в негативной реакции фанатов хороший знак.

«Тот факт, что множеству игроков так понравился оригинальный дизайн Грейс и они не хотели изменений… означает, что у нас получился удачный дизайн, и Грейс быстро стала любимицей фанатов», — не унывает Кумадзава.

Источник изображения: Capcom

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в прошлом уверял, что DLSS 5 объединяет контроль над геометрией, текстурами и всеми другими элементами игры с генеративным ИИ, и «всё это» находится во власти разработчика.

Релиз DLSS 5 ожидается осенью. Первыми играми с поддержкой технологии станут Resident Evil Requiem, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Assassin’s Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Delta Force и Naraka: Bladepoint.

Теги: resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор, dlss 5
