OpenAI решила ускорить выпуск ИИ-смартфона — он получит флагманский чип MediaTek

OpenAI готовится выпустить смартфон с искусственным интеллектом, причём работа над проектом проходит быстрее, чем ожидалось ранее, сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Устройство на процессоре MediaTek может увидеть свет в первой половине 2027 года.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Ранее инсайдер сообщал о более поздних сроках дебюта ИИ-смартфона от OpenAI, но теперь, по его словам, компания решила ускориться. Она, вероятно, намерена укрепить позиции, выпустив устройство с ИИ-агентом, а также поддержать грядущий выход на биржу. Ведущим кандидатом на поставку процессоров теперь стала MediaTek, хотя ранее сообщалось об участии в проекте и Qualcomm.

ИИ-смартфон от OpenAI получит модифицированную версию флагманского Dimensity 9600, который будет представлен во второй половине 2026 года — этот чип будет производиться с использованием техпроцесса TSMC N2P. Разработчик оптимизирует его для повышения производительности при рабочих нагрузках ИИ, а не для увеличения общей скорости работы устройства. Одним из важнейших компонентов станет процессор для обработки изображений; высокое качество картинки обеспечит улучшенный конвейер HDR — это соответствует идее устройства, способного постоянно наблюдать за окружающей обстановкой и понимать её.

Сообщается об архитектуре с двумя NPU (нейропроцессорами или ИИ-ускорителями); высокую скорость устройству обеспечат оперативная память LPDDR6 и встроенный накопитель UFS 5.0. Предусматривается наличие защищённой виртуальной машины на уровне ядра (pKVM) — эта функция для защиты данных уже реализована во многих Android-смартфонах, в том числе в Google Pixel.

Если разработка ИИ-смартфона пойдёт по плану, то в 2027 и 2028 годах OpenAI сможет продать около 30 млн единиц. Это серьёзная цель для гаджета первого поколения от компании, которая пока не выпускала мобильных устройств, да ещё и в категории, не успевшей окончательно сформироваться. Комментариев от самой OpenAI по данному вопросу пока не последовало.

Теги: openai, mediatek, ии, смартфон
