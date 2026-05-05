Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли PlayStation 5 с Linux показала почти нат...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

PlayStation 5 с Linux показала почти нативную производительность в играх из Steam

Лаборатория Digital Foundry протестировала производительность Linux на PlayStation 5 при помощи игр Black Myth: Wukong, Crimson Desert, Pragmata и Control из библиотеки Steam. Специалисты Digital Foundry пришли к выводу, что консоль Sony может запускать некоторые игры для ПК с производительностью, близкой к нативной PS5.

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте
Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях
Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца — май 2026 года
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте
Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR
Источник изображений: Digital Foundry

Источник изображений: Digital Foundry

PS5 Linux — это проект, разработанный Энди Нгуеном (Andy Nguyen). Он поддерживает консоли PlayStation 5 с прошивкой до версии 4.5. Эта конфигурация предоставляет Linux доступ к восьмиядерному 16-поточному процессору Zen 2 и полному 36-ядерному графическому процессору RDNA 2. По умолчанию процессор работает на частоте 3,2 ГГц, а графический процессор — на 2,0 ГГц. Дополнительный режим Boost повышает эти частоты до 3,5 ГГц и 2,23 ГГц.

В игре Black Myth: Wukong на PS5 Linux производительность составляла 99,9 % от нативной производительности PS5 без режима Boost. Включение режима Boost добавило около 3 % производительности, но нативная версия Black Myth: Wukong для PS5 ближе к версии для ПК с низким качеством текстур. Предыдущие тесты на Linux с высоким качеством текстур показали более низкую производительность в некоторых сценах.

Источник изображений: Digital Foundry

Основным ограничением, по-видимому, является распределение графической памяти. PS5 использует унифицированную память, но Linux, похоже, обрабатывает её отдельными пулами. Digital Foundry утверждает, что динамическое распределение видеопамяти, похоже, достигает максимума примерно в 6 Гбайт. Это объясняет, почему в Pragmata наблюдались заметные рывки изображения, а в Crimson Desert — проблемы с рендерингом, в частности, нечёткое отображение неба.

Специалисты Digital Foundry запустили ПК-версию Control на PS5 Linux в разрешении 1080p с низкими настройками и средним уровнем трассировки лучей. Игра продемонстрировала производительность в диапазоне от 50 до 60 кадров в секунду, с редкими просадками до 40 FPS. Прямое сравнение с нативной версией затруднительно, так как она не поддерживает разрешение 1080p с трассировкой лучей. Тест на Linux показал, что такой режим возможен, хотя ПК-версия не включает все оптимизации рендеринга, специфичные для консоли.

В отсутствие Valve Steam Machine, проект для PS5 Linux предоставляет возможность увидеть, насколько быстро работает консоль текущего поколения. К сожалению, проект пока ограничен более старой прошивкой, и текущая конфигурация не является практичным вариантом для большинства пользователей. В ходе тестирования Digital Foundry также столкнулась с ограничением разрешения изображения в 1080p, поддержка более высоких разрешений находится в разработке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выросли в цене даже восстановленные игровые консоли Sony PlayStation 5
Опубликована подробная инструкция по установке Linux на PlayStation 5 — но сделать это смогут не все
Энтузиаст превратил Sony PlayStation 5 в игровой ПК под Linux и запустил на ней GTA V
Valve распродала Steam Controller менее чем за полчаса — спекулянты взвинтили цену на eBay в семь раз
Steam Machine не за горами: Valve ввезла в США 50 тонн «игровых приставок» за два дня
Инвесторы теряют веру в Nintendo: акции упали на 45 % на фоне дефицита памяти
Теги: playstation 5, linux, игры, производительность
playstation 5, linux, игры, производительность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник
«Поставщики с высоким риском»: Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС убрать оборудование Huawei и ZTE из сетей
Прочувствуй Kingdom Come: Deliverance 2 по-новому: Warhorse выпустила духи с запахом Индржиха 3 мин.
Anthropic представила ИИ-агентов для решения финансовых задач и работы с отчётностью 2 ч.
Классическую Diablo едва не загубила налоговая — как Blizzard спасла легендарную экшен-RPG 2 ч.
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80 3 ч.
«Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на выкуп акций — ради мотивации сотрудников 3 ч.
ИИ-бот Claude удалось «разговорить» до вредоносного кода и рецептов взрывчатки — хотя напрямую о них даже не спрашивали 4 ч.
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий 4 ч.
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности 5 ч.
Google повысила вознаграждение за обнаружение эксплойтов в Android до $1,5 млн 5 ч.
Google внедрит «аналог блокчейна» для проверки подлинности приложений и модулей Android 5 ч.
Актёр засветил грядущие наушники Sony WH-1000XX — премиальная модель обойдётся в $649 39 мин.
PlayStation 5 с Linux показала почти нативную производительность в играх из Steam 2 ч.
Bose представила линейку домашней акустики Lifestyle Ultra Collection — от $299 за колонку до $1099 за саундбар 3 ч.
Глава Nvidia: Китай не должен получать передовые ИИ-чипы Blackwell и Rubin — всё лучшее должно быть у США 4 ч.
По бумагам всё чисто: Малайзия стремительно становится хабом ИИ ЦОД, благодаря доступности чипов NVIDIA и лояльности к клиентам из Китая 4 ч.
Adata выпустила память с «бесконечным зеркалом» — XPG Novakey RGB DDR5 объёмом до 32 Гбайт и скоростью до 6400 МТ/с 5 ч.
Анонсирован смартфон Honor Play 80 Plus с батареей на 7500 мА·ч и Snapdragon 4 Gen 4 по цене от $249 5 ч.
Be quiet! выпустила кулеры Dark Rock 6 и Dark Rock Pro 6 весом больше килограмма для процессоров с TDP до 300 Вт 5 ч.
Флагманский внедорожник Xiaomi показался на дорожных испытаниях 5 ч.
Google может столкнуться с забастовками ИИ-разработчиков из-за контрактов с военными 5 ч.