PlayStation 5 с Linux показала почти нативную производительность в играх из Steam

Лаборатория Digital Foundry протестировала производительность Linux на PlayStation 5 при помощи игр Black Myth: Wukong, Crimson Desert, Pragmata и Control из библиотеки Steam. Специалисты Digital Foundry пришли к выводу, что консоль Sony может запускать некоторые игры для ПК с производительностью, близкой к нативной PS5.

PS5 Linux — это проект, разработанный Энди Нгуеном (Andy Nguyen). Он поддерживает консоли PlayStation 5 с прошивкой до версии 4.5. Эта конфигурация предоставляет Linux доступ к восьмиядерному 16-поточному процессору Zen 2 и полному 36-ядерному графическому процессору RDNA 2. По умолчанию процессор работает на частоте 3,2 ГГц, а графический процессор — на 2,0 ГГц. Дополнительный режим Boost повышает эти частоты до 3,5 ГГц и 2,23 ГГц.

В игре Black Myth: Wukong на PS5 Linux производительность составляла 99,9 % от нативной производительности PS5 без режима Boost. Включение режима Boost добавило около 3 % производительности, но нативная версия Black Myth: Wukong для PS5 ближе к версии для ПК с низким качеством текстур. Предыдущие тесты на Linux с высоким качеством текстур показали более низкую производительность в некоторых сценах.

Основным ограничением, по-видимому, является распределение графической памяти. PS5 использует унифицированную память, но Linux, похоже, обрабатывает её отдельными пулами. Digital Foundry утверждает, что динамическое распределение видеопамяти, похоже, достигает максимума примерно в 6 Гбайт. Это объясняет, почему в Pragmata наблюдались заметные рывки изображения, а в Crimson Desert — проблемы с рендерингом, в частности, нечёткое отображение неба.

Специалисты Digital Foundry запустили ПК-версию Control на PS5 Linux в разрешении 1080p с низкими настройками и средним уровнем трассировки лучей. Игра продемонстрировала производительность в диапазоне от 50 до 60 кадров в секунду, с редкими просадками до 40 FPS. Прямое сравнение с нативной версией затруднительно, так как она не поддерживает разрешение 1080p с трассировкой лучей. Тест на Linux показал, что такой режим возможен, хотя ПК-версия не включает все оптимизации рендеринга, специфичные для консоли.

В отсутствие Valve Steam Machine, проект для PS5 Linux предоставляет возможность увидеть, насколько быстро работает консоль текущего поколения. К сожалению, проект пока ограничен более старой прошивкой, и текущая конфигурация не является практичным вариантом для большинства пользователей. В ходе тестирования Digital Foundry также столкнулась с ограничением разрешения изображения в 1080p, поддержка более высоких разрешений находится в разработке.