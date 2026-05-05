Прочувствуй Kingdom Come: Deliverance 2 по-новому: Warhorse выпустила духи с запахом Индржиха

Вышедший в 2025 году ролевой экшен с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios отличался густой атмосферой, однако запахи средневековой Богемии он не передавал. Теперь игроки могут восполнить этот пробел.

Warhorse совместно с чешским парфюмерным домом Kintsugi Perfumes объявила о выпуске Kingdom Come Eau de Parfum — официальной парфюмерной воды по мотивам Kingdom Come: Deliverance 2.

Релиз Kingdom Come Eau de Parfum сопровождался рекламным роликом с Люком Дейлом (Luke Dale) — исполнителем роли Яна Птачека в дилогии Kingdom Come: Deliverance — и иронической закадровой озвучкой.

Согласно описанию, аромат Kingdom Come Eau de Parfum составляют яблоко, лаванда, мята, ромашка, роза, бузина, мёд, шалфей, ладан, кожа, берёза — всё, с чем главный герой игры Индржих может столкнуться в своём путешествии.

«Он собирает шалфей, ромашку и лаванду для изготовления целебных снадобий, употребляет яблоки или мёд, чтобы восстановить силы для выполнения заданий, которые ему даёт командир Ян Жижка», — объяснили в Kintsugi Perfumes.

Парфюмерная вода Kingdom Come Eau de Parfum доступна для покупки в официальном магазине франшизы по цене €156. Доставка осуществляется только по Евросоюзу, но в будущем разработчики обещают опции для Великобритании и США.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла в феврале 2025 года на PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Игра получила три аддона, заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 93 %) и продалась в количестве 5 млн копий.