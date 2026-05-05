Micron выпустила первый SSD ёмкостью 245 Тбайт — Micron 6600 ION для центров обработки данных

Компания Micron Technology объявила о начале поставок твердотельного накопителя Micron 6600 ION ёмкостью 245 Тбайт, самого вместительного из доступных на рынке накопителей. Новинка предназначена для поддержки рабочих нагрузок в области искусственного интеллекта, облачных вычислений, корпоративных и гипермасштабных приложений, включая хранилища данных следующего поколения для ИИ, а также облачные файловые и объектные хранилища.

По словам производителя, для накопителей Micron 6600 ION E3.L ёмкостью 245 Тбайт требуется на 82 % меньше стоек по сравнению с развёртыванием на основе жёстких дисков. В основе накопителей используется фирменная флеш-память Micron G9 QLC NAND, «которая как минимум на одно поколение опережает любую конкурирующую память QLC, используемую в накопителях для центров обработки данных», заявляет компания.

Твердотельный накопитель Micron 6600 ION ёмкостью 245 Тбайт доступен в форм-факторах U.2 и E3.L. Один накопитель под нагрузкой потребляет до 30 Вт мощности, что вдвое меньше потребления HDD соответствующей ёмкости. Благодаря этому накопители Micron 6600 ION позволяют снизить стоимость эксплуатации, помогая сократить энергопотребление, потребности в охлаждении и выбросы углекислого газа — ключевые приоритеты для глобальных операторов в условиях растущего экологического и финансового давления.

Ключевые особенности Micron 6600 ION ёмкостью 245 Тбайт на основе лабораторных тестов:

  • SSD обеспечил до 84 раз лучшую энергоэффективность, в 8,6 раза более быструю предварительную обработку ИИ и в 3,4 раза большую пропускную способность при приёме данных, а также до 29 раз меньшую задержку;
  • продемонстрировал до 435 раз большую пропускную способность на ватт, в 96 раз более быстрое время до первого байта и в 58 раз большую суммарную пропускную способность.

Micron также отмечает, что при масштабировании для установки жёстких дисков требуется в 1,9 раза больше энергии, чем для установки твердотельных накопителей Micron 6600 ION ёмкостью 245 Тбайт в расчёте на один эксабайт. Повышение энергоэффективности при масштабировании может привести к измеримым последствиям для устойчивого развития, таким как:

  • CO2-эквивалент равный количеству CO2, поглощаемому более чем 9000 взрослыми деревьями в год;
  • сокращение выбросов CO2 на 438 метрических тонн в год;
  • экономия энергии на 921 мегаватт-час в год;
  • экономия на охлаждении систем кондиционирования воздуха составляет более 3,14 Btu в год.

Теги: micron, ssd, твердотельный накопитель, qlc nand, искусственный интеллект, цод
