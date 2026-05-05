В ChatGPT сменилась базовая модель — теперь это быстрая GPT-5.5 Instant, которая меньше галлюцинирует

Во вторник компания OpenAI выпустила новую базовую модель под названием GPT-5.5 Instant, которая заменит GPT-5.3 Instant в качестве основной модели для чат-бота ChatGPT. По словам представителей компании, новая модель снижает вероятность «галлюцинаций» в таких деликатных областях, как юриспруденция, медицина и финансы, сохраняя при этом низкую задержку, характерную для предыдущей версии.

В прошлом месяце компания OpenAI выпустила последнюю версию модели GPT-5.5, заявив об улучшениях в таких областях, как кодирование и работа с базами знаний. Новая модель набрала 81,2 балла в математическом тесте AIME 2025 по сравнению с 65,4 балла у предыдущей версии. Она также превзошла предыдущую версию в мультимодальном тесте MMMU-Pro, набрав 76 баллов против 69,2.

Особое внимание в новой версии уделено управлению контекстом. GPT-5.5 Instant может использовать функцию поиска, чтобы обращаться к предыдущим диалогам, файлам и переписке в Gmail и давать более персонализированные ответы. Эта функция будет доступна пользователям подписок Plus и Pro в веб-версии, а в ближайшее время появится и в мобильной версии. OpenAI заявила, что в ближайшие недели планирует предоставить доступ к этой функции пользователям бесплатной версии, а также пользователям Go, Business и корпоративным пользователям.

С этим обновлением ChatGPT также будет отображать источники памяти для всех моделей, чтобы пользователь понимал, откуда берутся ответы. Пользователи могут удалять устаревшие источники или исправлять их, если ответ был неверным. Важно отметить, что, если поделиться с кем-то чатом, этот человек не сможет увидеть источники памяти.

Для разработчиков модель GPT-5.5 будет доступна через API под названием «chat-latest», а версия 5.3 будет доступна в качестве опции для платных пользователей в течение трёх месяцев.