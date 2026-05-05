Сегодня 06 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... В ChatGPT сменилась базовая модель — теп...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В ChatGPT сменилась базовая модель — теперь это быстрая GPT-5.5 Instant, которая меньше галлюцинирует

Во вторник компания OpenAI выпустила новую базовую модель под названием GPT-5.5 Instant, которая заменит GPT-5.3 Instant в качестве основной модели для чат-бота ChatGPT. По словам представителей компании, новая модель снижает вероятность «галлюцинаций» в таких деликатных областях, как юриспруденция, медицина и финансы, сохраняя при этом низкую задержку, характерную для предыдущей версии.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

В прошлом месяце компания OpenAI выпустила последнюю версию модели GPT-5.5, заявив об улучшениях в таких областях, как кодирование и работа с базами знаний. Новая модель набрала 81,2 балла в математическом тесте AIME 2025 по сравнению с 65,4 балла у предыдущей версии. Она также превзошла предыдущую версию в мультимодальном тесте MMMU-Pro, набрав 76 баллов против 69,2.

Особое внимание в новой версии уделено управлению контекстом. GPT-5.5 Instant может использовать функцию поиска, чтобы обращаться к предыдущим диалогам, файлам и переписке в Gmail и давать более персонализированные ответы. Эта функция будет доступна пользователям подписок Plus и Pro в веб-версии, а в ближайшее время появится и в мобильной версии. OpenAI заявила, что в ближайшие недели планирует предоставить доступ к этой функции пользователям бесплатной версии, а также пользователям Go, Business и корпоративным пользователям.

С этим обновлением ChatGPT также будет отображать источники памяти для всех моделей, чтобы пользователь понимал, откуда берутся ответы. Пользователи могут удалять устаревшие источники или исправлять их, если ответ был неверным. Важно отметить, что, если поделиться с кем-то чатом, этот человек не сможет увидеть источники памяти.

Для разработчиков модель GPT-5.5 будет доступна через API под названием «chat-latest», а версия 5.3 будет доступна в качестве опции для платных пользователей в течение трёх месяцев.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI превратила Codex из инструмента для программистов в универсального рабочего ИИ-агента
OpenAI без лишнего шума изменила правила работы с персональными данными пользователей ChatGPT
OpenAI представила GPT-5.5 — свою самую умную LLM, которая сама доводит задачи до конца
Anthropic представила ИИ-агентов для решения финансовых задач и работы с отчётностью
ИИ-бот Claude удалось «разговорить» до вредоносного кода и рецептов взрывчатки — хотя напрямую о них даже не спрашивали
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности
Теги: openai, gpt-5.5 instant, ии-модель, chatgpt, искусственный интеллект
openai, gpt-5.5 instant, ии-модель, chatgpt, искусственный интеллект
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
Anthropic представила ИИ-агентов для решения финансовых задач и работы с отчётностью
В ChatGPT сменилась базовая модель — теперь это быстрая GPT-5.5 Instant, которая меньше галлюцинирует 30 мин.
Сумбурный платформер Dark Scrolls от создателей Gato Roboto и Gunbrella не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый геймплей 2 ч.
Прочувствуй Kingdom Come: Deliverance 2 по-новому: Warhorse выпустила духи с запахом Индржиха 4 ч.
Классическую Diablo едва не загубила налоговая — как Blizzard спасла легендарную экшен-RPG 5 ч.
«Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на выкуп акций — ради мотивации сотрудников 7 ч.
ИИ-бот Claude удалось «разговорить» до вредоносного кода и рецептов взрывчатки — хотя напрямую о них даже не спрашивали 7 ч.
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности 8 ч.
Google повысила вознаграждение за обнаружение эксплойтов в Android до $1,5 млн 8 ч.
Google внедрит «аналог блокчейна» для проверки подлинности приложений и модулей Android 8 ч.
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн, а Google — на 15,2 млн рублей 8 ч.
Новая статья: Обзор планшета DIGMA PRO Odyssey: самая бюджетная замена ноутбука 8 мин.
Intel расскажет о «кремниевых инновациях» и ИИ на выставке Computex 2026 19 мин.
Micron 6600 ION: самый ёмкий в мире QLC SSD вместимостью 245 Тбайт 2 ч.
Micron выпустила первый SSD ёмкостью 245 Тбайт — Micron 6600 ION для центров обработки данных 3 ч.
В Китае установили крупнейший в мире плавучий морской ветряк — с ротором площадью в семь футбольных полей 3 ч.
Актёр засветил грядущие наушники Sony WH-1000XX — премиальная модель обойдётся в $649 5 ч.
PlayStation 5 с Linux показала почти нативную производительность в играх из Steam 5 ч.
Bose представила линейку домашней акустики Lifestyle Ultra Collection — от $299 за колонку до $1099 за саундбар 6 ч.
Глава Nvidia: Китай не должен получать передовые ИИ-чипы Blackwell и Rubin — всё лучшее должно быть у США 7 ч.
По бумагам всё чисто: Малайзия стремительно становится хабом ИИ ЦОД, благодаря доступности чипов NVIDIA и лояльности к клиентам из Китая 8 ч.