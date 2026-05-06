Apple согласилась выплатить $250 млн за возникшую задержку с внедрением ИИ в Siri

В 2024 году компания Apple анонсировала новые функциональные возможности своего голосового ассистента Siri, которые на практике до сих пор не реализованы. В США против неё на этом основании был подан групповой судебный иск. Недавно Apple согласилась выплатить по этому иску $250 млн, и эта договорённость теперь ожидает одобрения судьёй.

Издание Financial Times напоминает, что групповой иск был подан от лица американских покупателей iPhone 16 и iPhone 15, которые рассчитывали на появление новых ИИ-функций у голосового ассистента Siri. По словам истцов, Apple «продвигала ИИ-возможности, которые не существовали в тот момент, не существуют сейчас, и не появятся в течение ближайших двух и более лет». Тем самым она ввела покупателей смартфонов в заблуждение и фактически продавала так называемое «vapourware» — нечто иллюзорное и не существующее, как считают истцы.

К январю текущего года Apple решила опираться на сотрудничество с Google при разработке ИИ-сервисов для iPhone, а интеграция ChatGPT компании OpenAI началась ещё в 2024 году. Собственных ИИ-моделей для совершенствования опыта взаимодействия пользователей с Siri компания Apple так и не предложила. При это на этапе вывода iPhone 16 на рынок она начала рекламировать новые ИИ-функции своих смартфонов, но позже была вынуждена признать, что их внедрение затягивается. Рекламу этих функций компания вскоре тоже прекратила. Теперь, если судья заверит соглашение Apple с истцами по этому делу, все американские покупатели смартфонов семейства iPhone 16 и некоторых моделей серии iPhone 15 смогут претендовать на часть $250 млн, выделенных в качестве компенсации.