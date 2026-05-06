Выручка AMD в серверном сегменте взлетела на 57 % по итогам первого квартала

Квартальный отчёт AMD должен был продемонстрировать, насколько всеобъемлющим остаётся влияние ИИ-бума на участников рынка полупроводниковых компонентов. Фактические финансовые результаты первого квартала оказались лучше ожиданий аналитиков. Если общая выручка AMD выросла на 38 % до $10,3 млрд, то в серверном сегменте она увеличилась на 57 % до $5,8 млрд.

В сочетании с оптимистичным прогнозом на второй квартал, по итогам которого AMD рассчитывает выручить $11,2 млрд, эти показатели способствовали росту курса акций компании на 15 % после закрытия торгов в США. При этом нельзя утверждать, что итоги первого квартала демонстрировали положительную динамику всех показателей деятельности компании. Последовательно выручка не выросла, норма прибыли хоть и увеличилась с 50 до 53 % год к году, по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года опустилась на один процентный пункт. Операционные расходы вообще выросли на 34 % до $3,94 млрд. Операционная прибыль увеличилась на 83 % до $1,48 млрд год к году, но последовательно сократилась на 16 %. Чистая прибыль почти удвоилась до $1,38 млрд в годовом сравнении, но сократилась на 8 % последовательно.

Как отметила генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), сегмент центров обработки данных сейчас является основным драйвером роста выручки и доходов всей компании. «Глядя вперёд, мы рассчитываем на значительное ускорение роста в северном сегменте, поскольку мы наращиваем поставки для удовлетворения спроса», — подчеркнула она. Ёмкость рынка серверных процессоров AMD теперь оценивает в $120 млрд по состоянию на 2030 год, для достижения этого уровня он должен будет увеличиваться на 35 % ежегодно. Ещё в ноябре руководство компании ориентировалось на более сдержанные темпы роста в 18 % годовых.

Во втором квартале выручка AMD от реализации центральных процессоров серверного назначения должна увеличиться в годовом сравнении более чем на 70 %, по словам главы компании, подобная динамика должна сохраниться и в 2027 году. Сейчас AMD плотно работает с партнёрами, чтобы значительно увеличить не только мощности по обработке кремниевых пластин, но и по упаковке чипов. Напомним, в сфере производства своих процессоров AMD полагается на TSMC и отчасти на GlobalFoundries.

Рост выручки в серверном сегменте на 57 % до $5,8 млрд по итогам первого квартала в компании объясняют высоким спросом как на центральные процессоры EPYC, так и на ускорители семейства Instinct. В презентации AMD отмечается, что в сотрудничестве с Samsung будет создаваться память типа HBM4 для ускорителей Instinct MI455X и передовые типы DRAM для процессоров EPYC шестого поколения. Последние под условным обозначением Venice начнут поставляться до конца этого года. В первом квартале ускорился рост доли AMD на рынке центральных процессоров серверного назначения. Лиза Су выразила уверенность в том, что AMD сможет занять более половины сегмента серверных центральных процессоров в обозримом будущем

В следующем году, как отметила Лиза Су, AMD должна сгенерировать десятки миллиардов долларов выручки в серверном сегменте. В последующие годы темпы роста выручки должны превысить 80 % в год. Впрочем, подобная экспансия в серверном сегменте будет достигаться не без ущерба для рынка ПК. В частности, во второй половине текущего года поставки компонентов для ПК будут сокращены компанией из-за роста цен на память и прочие комплектующие. Тем не менее, выручка AMD в сегменте ПК за период всё равно должна увеличиться в годовом сравнении и продемонстрировать более высокие темпы роста по сравнению с остальным рынком. В игровом сегменте выручка второго полугодия сократится более чем на 20 % по сравнению с первым, как ожидают в AMD.

В первом квартале выручка AMD в сегменте клиентских и игровых решений совокупно выросла на 23 % до $3,6 млрд. При этом в игровом сегменте в отдельности она увеличилась на 17 % до $0,7 млрд. Клиентский сегмент сам по себе прибавил в выручке 26 % до $2,9 млрд в годовом сравнении. Операционная прибыль в совокупности внутри обоих сегментов выросла с $496 до $575 млн.

К слову, в сегменте встраиваемых решений выручка по итогам первого квартала выросла на 6 % до $873 млн, а операционная прибыль подросла с $328 до $338 млн. Говоря о ситуации с дефицитом памяти в целом, Лиза Су выразила уверенность, что поставки чипов памяти для нужд компании будут достаточными, чтобы с запасом превысить собственные целевые показатели AMD.

Теги: amd, epyc, финансы, аналитика, производство микросхем
