Anthropic направит на закупку чипов Google около $200 млрд за пять лет

Ещё в начале прошлого месяца ИИ-стартап Anthropic объявил о заключении долгосрочного соглашения о сотрудничестве с Google, которая взялась снабжать первую из компаний своими ИИ-чипами TPU и вычислительными мощностями в целом. Только сейчас стало известно, что по условиям этого соглашения Anthropic за пять лет потратит на эти нужды $200 млрд.

Об этом на текущей неделе сообщило издание The Information, на которое ссылается Reuters. Данная сумма формирует более 40 % того портфеля заказов, которым Google располагает на указанный период. По условиям договорённости, Google Cloud предоставит Anthropic в общей сложности 5 ГВт вычислительных мощностей для инфраструктуры ИИ, начиная с 2027 года. Кроме того, материнская компания Alphabet должна будет вложить в капитал Anthropic до $40 млрд.

Как отмечают источники The Information, контракты с участием Anthropic и OpenAI сейчас составляют более половины из тех $2 трлн, которые крупнейшие облачные провайдеры собираются получить от клиентов в ближайшие несколько лет. При этом соглашение между Anthropic и Google не является исключительным, поскольку первая собирается получать вычислительные мощности от CoreWeave и Amazon (AWS). Модели семейства Claude работают на широком ассортименте ускорителей, включая процессоры AWS семейства Trainium, Google TPU и графические процессоры Nvidia.