OpenAI вложит $50 млрд в расширение мощностей в этом году — Брокман раскрыл планы в суде против Маска

Судебное заседание с участием президента OpenAI Грега Брокмана (Greg Brockman, на фото справа) продолжается на этой неделе в Калифорнии, его показания по иску Илона Маска (Elon Musk) позволяют узнать много нового как о взаимоотношениях двух сооснователей стартапа, так и о планах OpenAI на будущее.

В частности, как отмечает Bloomberg, в ходе судебного заседания на этой неделе Брокман признался, что в текущем году OpenAI собирается направить на расширение доступных компании вычислительных мощностей $50 млрд. Для сравнения, как пояснил Брокман, в 2017 году стартап потратил на эти нужды всего $30 млн. В феврале руководство OpenAI заявляло инвесторам, что до 2030 года собирается потратить на расширение вычислительных мощностей около $600 млрд. Стартап запланировал IPO на этот год, рассчитывая получить доступ к более обширным источникам финансирования.

Говоря непосредственно о взаимоотношениях с Илоном Маском в период его взаимодействия со стартапом OpenAI, Брокман заявил, что тот называл предшественника ChatGPT «глупым», заявляя разработчикам, что «детишки из интернета могли бы сделать лучше». По словам президента OpenAI, когда сооснователи в 2017 году решали, куда должен дальше двигаться стартап и кто его возглавит, сам Брокман больше склонялся к кандидатуре Сэма Альтмана (Sam Altman), который по сей день является генеральным директором. По мнению Брокмана, Илон Маск лишён способности мечтать в контексте оценки потенциала перспективных технологий в их зачаточной стадии. «Слушайте, он знаком с ракетами, знаком с электромобилями. Но он не был знаком, и я считаю, не знаком до сих пор с ИИ. Это вызывало серьёзное беспокойство. Я и Илья (Суцкевер) не думали, что он будет уделять достаточно времени, чтобы действительно преуспеть в этом», — заявил Грег Брокман в суде.

Из ранних показаний Маска стало известно, что он не только вложил в OpenAI около $38 млн, хотя обещал в разы больше, но и предоставил бесплатные электромобили Tesla не только Брокману и Суцкеверу, но и некоторым другим сотрудникам стартапа, чей вклад в его развитие он на тот момент высоко ценил. Как пояснил Брокман, электромобили были подарены Маском в разгар обсуждения идеи о создании внутри OpenAI коммерческой структуры, в появлении которой Илон был якобы заинтересован, а потому эти подарки были призваны создать у принимающих решения руководителей стартапа ощущение того, что они чем-то обязаны Маску. В конце августа 2017 года состоялось собрание, на котором ведущий исследователь OpenAI Илья Суцкевер вручил Илону Маску картину с изображением Tesla, которую он написал, в качестве «жеста доброй воли».

В ходе этого собрания Маск начал обсуждать с партнёрами по OpenAI идею реструктуризации, настаивая на получении контроля над стартапом, но она не нашла поддержки у присутствующих. Встречное предложение представителей OpenAI Маск после нескольких минут молчаливого обдумывания отклонил, по словам Брокмана. Из его показаний также следует, что отказ компаньонов вызвал ярость Маска, и в какой-то момент Брокман даже подумал, что он на него набросится с кулаками, но вместо этого глава Tesla схватил стоявшую рядом картину, подаренную Суцкевером, и спешно покинул помещение. Перед этим он успел обратиться к присутствующим с вопросом о том, когда они собираются покинуть OpenAI. Получив ответ об отсутствии у партнёров намерений покидать стартап, Маск заявил: «Я прекращу финансирование до тех пор, пока вы не решите, что делать».

Из показаний Брокмана в суде также становится известно, что Маск якобы поддерживал идею превращения OpenAI в коммерческую организацию, но при этом хотел полностью её контролировать, чтобы затем привлечь до $80 млрд для колонизации Марса. Единственным альтернативным кандидатом на пост главы OpenAI был Сэм Альтман, которому в итоге и достался пост генерального директора. Маск пытался продвигать свою кандидатуру, делая упор на наличие у себя серьёзного опыта управления в бизнесе. «Он сказал, что ему нужны $80 млрд, чтобы построить город на Марсе. В конечном итоге, он хотел полный контроль», — пояснил мотивацию Маска выступавший в суде Брокман.

Напомним, что адвокаты Маска ранее пытались выставить Брокмана в неприглядном свете, делая упор на материальной заинтересованности президента OpenAI в переводе стартапа на коммерческие рельсы. В качестве доказательства гуманизма и альтруизма Маск предложил Брокману вернуть $29 млрд, которые ему достались в составе примерно $30 млрд, выделенных в форме акций OpenAI.

Недавно Илон Маск объединил свой ИИ-стартап xAI и социальную сеть под крышей аэрокосмической компании SpaceX. В январе этого года совет директоров одобрил выделение ему 200 млн привилегированных акций в случае достижения двух целей: капитализация компании должна превысить $7,5 трлн, а ещё она создаст на Марсе постоянно действующую колонию с не менее чем 1 млн поселенцев.