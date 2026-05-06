Владелец Google вот-вот может лишить Nvidia статуса самой дорогой компании в мире

Холдинг Alphabet вплотную приблизился к тому, чтобы обогнать Nvidia по величине рыночной капитализации и стать самой дорогой компанией в мире — рекордный рост владельца Google подстегнули его усилия в области искусственного интеллекта и бурное развитие облачного подразделения.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Если это случится, Alphabet вырвется на первое место впервые за более чем десятилетие — в последний раз компания ненадолго надела корону в феврале 2016 года, а затем вернула её Apple. Сложившаяся обстановка отражает резкую перемену в настроениях: Alphabet набирает обороты как крупный поставщик услуг в области ИИ со своей облачной платформой, а также как конкурент Nvidia в производстве чипов благодаря собственным ускорителям, которые привлекли таких клиентов как Anthropic.

В последние месяцы поисковый гигант поразил Уолл-стрит ростом облачных сервисов, который значительно превзошёл ожидания и показатели более крупных конкурентов в лице Amazon и Microsoft. Инвесторы поверили, что колоссальные инвестиции в ИИ, исчисляемые сотнями миллиардов долларов, способны окупиться.

По состоянию на утро вчерашнего дня, 5 мая 2026 года, рыночная капитализация Nvidia составляла около $4,79 трлн, и это значительно ниже исторического максимума в $5,2 трлн — тем временем стоимость Alphabet достигла $4,67 трлн вблизи исторического максимума для компании. В этом году акции Alphabet прибавили 24 %, тогда как ценные бумаги Nvidia подорожали всего на 7 %. Акции «зелёных» откатились с исторического максимума после сообщения Wall Street Journal, что OpenAI не удалось достичь своих целей по привлечению новых пользователей и выручке. Alphabet активно конкурирует с OpenAI, подтверждая свою способность выбиться в лидеры в области ИИ: по итогам 2025 года акции поискового гиганта подорожали на 65,3 %. Дополнительным фактором роста стало благоприятное решение суда: компании удалось избежать принудительного отчуждения ОС Android и браузера Chrome.

Теги: alphabet, google, nvidia, рыночная стоимость
