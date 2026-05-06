«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти

Рост цен на оперативную память вынуждает компании выбирать между повышением цен на свои устройства и ухудшением характеристик. Некоторые взяли на вооружение оба варианта, пишет Gizmodo. Как ожидают аналитики ресурса, в 2026 году всё оборудование — от смартфонов и компонентов ПК до игровых консолей — не только подорожает, но и ухудшится.

Источник изображения: @mysticleaks / Telegram

Ситуация похожа на «шринкфляцию» продуктов питания, когда производители, сохраняя цену коробки с хлопьями, уменьшают их вес в упаковке.

Например, по данным инсайдера Mystic Leaks, предстоящая линейка смартфонов Pixel 11 не будет особо отличаться от предшественников, хотя Pixel 11 Pro XL может получить новый набор датчиков камеры. В то же время, Pixel 11 Pro Fold может получить 12 Гбайт оперативной памяти, что на 4 Гбайт меньше, чем у предыдущей модели Pixel 10 Pro Fold.

Также смартфоны Pixel нового поколения могут лишиться своей востребованной функции термометра, получив вместо неё крошечный массив RGB-светодиодов, похожий на Glyph Matrix у Nothing Phone (3). Уже сейчас последняя модель среднего класса от Google — Pixel 10a — не предлагает заметных улучшений по сравнению с Pixel 9a за ту же цену в $500.

Новый ноутбук компании Framework, уже несколько раз повышавшей цены на свою продукцию из-за роста стоимости памяти, Framework 13 Pro — один из самых дорогих на сегодняшний день, во многом из-за роста цен на оперативную память LPDDR5X и твердотельные накопители M.2. Также в нём используется видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 с 12 Гбайт видеопамяти, которая стоит на $500 дороже, чем предыдущая версия с 8 Гбайт видеопамяти.

В свою очередь, Motorola решила повысить цены и уменьшить объём памяти в своих устройствах. Складной смартфон Motorola Razr 2026 года выпуска стоит $800 по сравнению с $700 за модель 2025 года. Теперь базовая модель оснащена 128 Гбайт встроенной памяти вместо 256 Гбайт у предшественника. Razr+ 2026 года оснащён тем же чипом Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, что и модель 2025 года выпуска. Хотя Motorola увеличила ёмкость аккумулятора Razr+ с 4000 до 4500 мА·ч, по сути он почти не отличается от предшественника, лишь получив 50-мегапиксельную широкоугольную камеру вместо телеобъектива.

Даже Apple приходится приспосабливаться к изменениям на рынке. На прошлой неделе она прекратила выпуск Mac mini начального уровня 2024 года выпуска с 256 Гбайт памяти стоимостью $600. Теперь Mac mini стоит как минимум $800, но предлагает 512 Гбайт памяти.

