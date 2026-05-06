Издатели: Цукерберг лично одобрил массовое пиратство книг для обучения ИИ

Пять крупных издательств и писатель Скотт Туроу (Scott Turow) подали коллективный иск против Meta✴ и лично её гендиректора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), обвинив компанию в одном из крупнейших нарушений авторских прав в истории. По утверждению истцов, Meta✴ незаконно скопировала миллионы книг, статей и других произведений для обучения ИИ-модели Llama.

Иск поступил в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка от издательств Hachette, Macmillan, McGraw Hill, Elsevier и Cengage. Истцы утверждают, что Meta✴ скачивала через торренты миллионы защищённых авторским правом книг и журнальных статей с пиратских сайтов, занималась несанкционированным веб-скрейпингом «практически всего интернета», а затем многократно копировала эти материалы для обучения Llama.

Новое дело принципиально отличается от прежних попыток авторов оспорить действия ИИ-компаний. Истцы делают акцент на личной роли Цукерберга: он, по их словам, «лично санкционировал и активно поощрял» нарушение авторского права. Meta✴ по его указанию удалила из украденных произведений информацию об управлении авторскими правами, чтобы скрыть источники обучающих данных. После выпуска Llama 1 компания ненадолго задумалась о лицензировании и с января по апрель 2023 года обсуждала увеличение бюджета на эти цели вплоть до $200 млн.

Однако в начале апреля 2023 года Meta✴ внезапно прекратила переговоры. Вопрос о том, платить правообладателям или продолжать пиратство, «эскалировали до Цукерберга», после чего команда по развитию бизнеса получила устные указания свернуть лицензионную работу. Один из сотрудников Meta✴, как следует из иска, дальновидно объяснил логику решения: «Если мы лицензируем хотя бы одну книгу, то не сможем опираться на стратегию добросовестного использования».

13 декабря 2023 года сотрудники Meta✴ распространили внутреннюю записку о правовых рисках использования LibGen. Хранилище в ней описано как «набор данных, заведомо полученный путём пиратства», а авторы документа отметили: «Мы не будем раскрывать использование наборов данных Libgen для обучения». Несмотря на эти опасения, Цукерберг и другие руководители компании одобрили скачивание через торренты более 267 Тбайт пиратских материалов. По данным иска, этот объём эквивалентен сотням миллионов публикаций и многократно превышает всю печатную коллекцию Библиотеки Конгресса.

Истцы утверждают, что ИИ-система Meta✴ генерирует в массовом масштабе заменители их произведений и подстраивает ответы под стиль конкретных авторов, имитируя их выразительные элементы и творческие решения.

Ранее авторы уже проигрывали подобные дела. В июне 2025 года федеральный судья Винсент Чхабриа (Vincent Chhabria) отклонил иск тринадцати авторов, среди которых Сара Сильверман (Sarah Silverman) и Джуно Диас (Junot Díaz), и признал использование Meta✴ набора данных из почти 200 000 книг для обучения Llama добросовестным. Meta✴ заявила, что будет агрессивно оспаривать новый иск, ссылаясь на ту же доктрину добросовестного использования (fair use) — норму американского авторского права, разрешающую при определённых условиях использовать защищённые произведения без согласия правообладателя.