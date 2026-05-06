Активисты ополчились на IPO компании SpaceX на $2 трлн — в прошлом году они обвалили капитализацию Tesla на $600 млрд

Активисты, профсоюз учителей и пенсионные фонды потребовали от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) тщательно проверить готовящееся первичное размещение акций SpaceX. Выход на биржу претендует на статус крупнейшего в истории при оценке выше $2 трлн. Те же группы в прошлом году обвалили капитализацию Tesla примерно на $600 млрд, а теперь переключились на космический бизнес Илона Маска (Elon Musk) — компания планирует провести IPO в июне.

В среду Рэнди Вайнгартен (Randi Weingarten), глава Американской федерации учителей (AFT), направила в SEC письмо с просьбой особенно внимательно изучить заявку SpaceX в рамках уже идущей плановой проверки. Профсоюз представляет 1,8 млн человек, работающих в школах, больницах и госучреждениях. По новым биржевым правилам пенсионные накопления этих людей окажутся в акциях SpaceX в считанные дни после выхода компании на биржу, а не через месяцы, как раньше. Вайнгартен ставит под сомнение реалистичность технологий, на которых построен бизнес-план SpaceX, прозрачность её отчётности и независимость совета директоров. Она предупреждает, что без жёсткого вмешательства комиссии сбережения работников окажутся «на прихоти компании, которая работает скорее как семейное предприятие Маска, чем как прозрачная публичная корпорация».

Сомнения разделяют и за рубежом. Датский пенсионный фонд AkademikerPension называет заявленную оценку SpaceX очень высокой и намерен внимательно изучить отчётность компании ближе к размещению. От акций Tesla фонд избавился ещё в прошлом году — из-за политической активности Маска и недостатка независимости в совете директоров автопроизводителя. Голландский пенсионный фонд ABP, продавший в 2024 году пакет Tesla почти на $600 млн, отказался комментировать планы по SpaceX, хотя по собственным правилам он не вправе вкладываться в компании, замешанные в серьёзных экологических или этических скандалах. Инвестиционная компания BlackRock уже исключила акции Tesla из нескольких биржевых фондов с экологическими и социальными критериями, но молчит о том, поступит ли так же со SpaceX.

Активисты хорошо помнят, насколько чувствительной оказалась прошлогодняя кампания против Tesla: акции компании обвалились примерно на 40 %, продажи забуксовали, а Маск признал давление протестов «серьёзной проблемой» и ушёл из так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE) — структуры в администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump), через которую он руководил массовыми сокращениями федеральных рабочих мест, контрактов и грантов. В прошлом месяце экологические активисты пикетировали встречи SpaceX с инвесторами в Техасе и Теннесси. Группа Tesla Takedown в комментарии для издания WIRED назвала IPO SpaceX «отчаянной попыткой обналичить активы, пока трещины в империи Маска ещё можно скрывать».

Сама SpaceX отказалась комментировать нападки. На прошлой неделе, давая показания по своему иску против гендиректора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), Маск назвал SpaceX «страховкой жизни для всей жизни»: возможность жить на других планетах, по его словам, нужна, чтобы «обеспечить долгосрочное выживание жизни и сознания в том виде, в каком мы их знаем».