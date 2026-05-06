Сегодня 06 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Активисты ополчились на IPO компании Spa...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Активисты ополчились на IPO компании SpaceX на $2 трлн — в прошлом году они обвалили капитализацию Tesla на $600 млрд

Активисты, профсоюз учителей и пенсионные фонды потребовали от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) тщательно проверить готовящееся первичное размещение акций SpaceX. Выход на биржу претендует на статус крупнейшего в истории при оценке выше $2 трлн. Те же группы в прошлом году обвалили капитализацию Tesla примерно на $600 млрд, а теперь переключились на космический бизнес Илона Маска (Elon Musk) — компания планирует провести IPO в июне.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

В среду Рэнди Вайнгартен (Randi Weingarten), глава Американской федерации учителей (AFT), направила в SEC письмо с просьбой особенно внимательно изучить заявку SpaceX в рамках уже идущей плановой проверки. Профсоюз представляет 1,8 млн человек, работающих в школах, больницах и госучреждениях. По новым биржевым правилам пенсионные накопления этих людей окажутся в акциях SpaceX в считанные дни после выхода компании на биржу, а не через месяцы, как раньше. Вайнгартен ставит под сомнение реалистичность технологий, на которых построен бизнес-план SpaceX, прозрачность её отчётности и независимость совета директоров. Она предупреждает, что без жёсткого вмешательства комиссии сбережения работников окажутся «на прихоти компании, которая работает скорее как семейное предприятие Маска, чем как прозрачная публичная корпорация».

Сомнения разделяют и за рубежом. Датский пенсионный фонд AkademikerPension называет заявленную оценку SpaceX очень высокой и намерен внимательно изучить отчётность компании ближе к размещению. От акций Tesla фонд избавился ещё в прошлом году — из-за политической активности Маска и недостатка независимости в совете директоров автопроизводителя. Голландский пенсионный фонд ABP, продавший в 2024 году пакет Tesla почти на $600 млн, отказался комментировать планы по SpaceX, хотя по собственным правилам он не вправе вкладываться в компании, замешанные в серьёзных экологических или этических скандалах. Инвестиционная компания BlackRock уже исключила акции Tesla из нескольких биржевых фондов с экологическими и социальными критериями, но молчит о том, поступит ли так же со SpaceX.

Источник изображения: @elonmusk / x.com

Источник изображения: @elonmusk / x.com

Активисты хорошо помнят, насколько чувствительной оказалась прошлогодняя кампания против Tesla: акции компании обвалились примерно на 40 %, продажи забуксовали, а Маск признал давление протестов «серьёзной проблемой» и ушёл из так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE) — структуры в администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump), через которую он руководил массовыми сокращениями федеральных рабочих мест, контрактов и грантов. В прошлом месяце экологические активисты пикетировали встречи SpaceX с инвесторами в Техасе и Теннесси. Группа Tesla Takedown в комментарии для издания WIRED назвала IPO SpaceX «отчаянной попыткой обналичить активы, пока трещины в империи Маска ещё можно скрывать».

Сама SpaceX отказалась комментировать нападки. На прошлой неделе, давая показания по своему иску против гендиректора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), Маск назвал SpaceX «страховкой жизни для всей жизни»: возможность жить на других планетах, по его словам, нужна, чтобы «обеспечить долгосрочное выживание жизни и сознания в том виде, в каком мы их знаем».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник
«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств
xAI выпустила Grok 4.3: более дешёвую ИИ-модель с упором на агентские задачи и практическую эффективность
Частные инвесторы нашли способ вложиться в OpenAI и другие «закрытые» ИИ-компании — через криптоплатформы
Акции Intel достигли исторического максимума — вложения властей США с августа упятерились
Китайские конкуренты Nvidia тратят на разработки больше, чем зарабатывают
Теги: spacex, ipo, акции, профсоюз, илон маск
spacex, ipo, акции, профсоюз, илон маск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80
Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
В ChatGPT сменилась базовая модель — теперь это быстрая GPT-5.5 Instant, которая меньше галлюцинирует
Iren купит Mirantis за $625 млн, чтобы расширить свой ИИ-стек 19 мин.
Google Chrome для Android научился не показывать сайтам точное местоположение 25 мин.
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades 53 мин.
Издатели: Цукерберг лично одобрил массовое пиратство книг для обучения ИИ 2 ч.
Студия разработчиков MindsEye уволила 90 % сотрудников, а план спасения игры под угрозой 2 ч.
Китайский «Большой фонд» может возглавить финансирование DeepSeek при оценке $45 млрд 3 ч.
Galaxy S26 получит бету One UI 9 раньше, чем владельцы старых моделей увидят стабильную One UI 8.5 3 ч.
«Выглядит круто и ужасно одновременно»: авторы ремастеров GTA анонсировали онлайн-боевик о сражениях огромных монстров BeastLink 3 ч.
Спустя 10 лет в Steam вернулась амбициозная военная стратегия R.U.S.E. — с поддержкой Steam Deck и всеми DLC в комплекте 4 ч.
4 или 32 Гбайт: Microsoft запуталась в собственных рекомендациях по оперативной памяти для Windows 11 5 ч.
Прототип тихого сверхзвукового лайнера NASA X-59 в шаге от преодоления сверхзвукового барьера 2 мин.
В 2025 году AWS увеличила площадь своих ЦОД и офисов на 16 % 6 мин.
Как тебе такое, Илон Маск? Китайская BYD стала популярнее Tesla на многих рынках за пределами Китая 8 мин.
Активисты ополчились на IPO компании SpaceX на $2 трлн — в прошлом году они обвалили капитализацию Tesla на $600 млрд 9 мин.
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком» 25 мин.
Видео: серийная версия робота Atlas от Boston Dynamics выполнила «уголок в упоре» 60 мин.
Власти США намерены вмешаться в цепочки поставок, чтобы смягчить дефицит памяти 2 ч.
LG Display показала Tandem OLED с удвоенным сроком службы и сниженным потреблением, а также геймерский 720-Гц OLED-дисплей 2 ч.
Частные инвесторы нашли способ вложиться в OpenAI и другие «закрытые» ИИ-компании — через криптоплатформы 2 ч.
Акции Intel достигли исторического максимума — вложения властей США с августа упятерились 2 ч.