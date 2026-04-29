Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию

Илон Маск (Elon Musk) выступил в суде против гендиректора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) и выстроил показания вокруг одного тезиса: всё, что он (Маск) делал в бизнесе, продиктовано заботой о будущем человечества. Альтмана Маск назвал вором и обвинил в краже благотворительной организации.

Показания Маска начались с его биографии. Маск вспомнил юность в ЮАР, переезд в Канаду с дорожными чеками на 2500 канадских долларов и сумкой с одеждой и книгами, затем подробно прошёлся по своей карьере от Zip2 и PayPal до нынешних компаний. Непривычно длинный автобиографический заход визионера работал на одну мысль: ни одно из его начинаний не было «про деньги».

Компания SpaceX, по его словам, задумывалась как «страховка для жизни, какой мы её знаем». Tesla он создал, потому что зависимость от ископаемого топлива «может обернуться серьёзными последствиями для окружающей среды и всего человечества». Попутно Маск сообщил суду, что именно он основал Tesla, — утверждение, которое можно оспорить, поскольку миллиардер присоединился к уже существующей компании, хотя и значительно повлиял на её становление в качестве одного из крупнейших производителей электромобилей.

Тема ИИ, сказал Маск, беспокоила его ещё в колледже. Технология — «обоюдоострый меч»: она «способна победить все болезни и сделать каждого человека процветающим — или уничтожить нас всех». Будущее, по его словам, сводится к двум сценариям: утопия «Звёздного пути» или антиутопия фильма «Терминатор». OpenAI он соосновал, чтобы мир пошёл по пути Джина Родденберри (Gene Roddenberry), а не Джеймса Кэмерона (James Cameron).

Контрастном для своей истории Маск выбрал биографию ответчика. Альтман соосновал давно забытую соцсеть Loopt и работал партнёром в Y Combinator. Рядом с ракетами и электромобилями во имя выживания цивилизации такой послужной список звучит весьма скромно — на что Маск, судя по тактике показаний, и рассчитывал.

В итоге риторику спасителя Маск сменил прямым обвинением. «Всё очень просто: нельзя красть благотворительную организацию», — заявил он. По его словам, оправдание ответчика создаст прецедент, который даст основание для разграбления любой благотворительной организации в Америке. «Если суд признает, что грабить благотворительность допустимо, вся основа благотворительной деятельности в Америке будет разрушена», — добавил Маск.