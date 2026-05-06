Как тебе такое, Илон Маск? Китайская BYD стала популярнее Tesla на многих рынках за пределами Китая

Принято считать, что китайский автопроизводитель BYD получил статус крупнейшего поставщика электромобилей в мире главным образом за счёт доминирования на внутреннем рынке КНР, который является крупнейшим на планете. Статистика апреля указывает на рекордные объёмы экспорта продукции BYD, и на многих зарубежных рынках она обходит Tesla по популярности.

На этом заостряет внимание ресурс Electrek, который в качестве примера приводит рынок Великобритании, где по итогам четырёх первых месяцев года именно продукция BYD заняла первое место с долей 7 %. Западные марки типа Tesla и Volkswagen, а также южнокорейская Kia, оказались на более низких позициях в британском рейтинге наиболее популярных электромобилей.

В целом, BYD по итогам апреля продала 321 113 автомобилей с новыми типами силовых установок. Чистокровных электромобилей китайская компания по всему миру реализовала 156 944 штуки, что на 23 % меньше результата апреля прошлого года. Подключаемые гибриды просели на все 28 % до 157 156 штук. Получается, что совокупные объёмы продаж продукции BYD в годовом сравнении сократились на 26 % по сравнению с апрелем прошлого года, и они падают уже восьмой месяц подряд.

Это не помешало экспортным поставкам BYD в апреле вырасти в годовом сравнении на 70 % до 135 098 штук и обновить рекорд, который был установлен в марте текущего года. Всего за четыре первых месяца этого года BYD смогла продать на экспорт 456 263 легковых автомобиля, включая электромобили и подзаряжаемые гибриды. Представители BYD в Великобритании отметили, что росту спроса на электромобили и гибриды на 22 % способствует рост цен на топливо. Всего за три года с момента прихода на рынок Великобритании BYD удалось выбиться в лидирующие позиции. В этой стране компания продаёт только пять моделей электромобилей и три подзаряжаемых гибрида.

Отличилась BYD и на рынках других стран. Австралия и Бразилия оказались теми регионами, где продукция марки тоже вышла на первое место в сегменте электромобилей. Более того, в Бразилии, продукция BYD оказалась самой популярной среди всех легковых автомобилей, включая традиционные машины с ДВС. В апреле китайский гигант смог здесь продать 14 911 своих электромобилей и гибридов, тогда как Volkswagen отстал на 80 машин всех типов. Продажи продукции BYD начались в 2021 году, тогда как продукция Volkswagen в Бразилии локализована с пятидесятых годов прошлого века. Закономерно, что подобные примеры в сочетании с высокой конкуренцией на домашнем рынке заставляют BYD увеличивать экспорт электромобилей из Китая и заниматься организацией их локальной сборки.