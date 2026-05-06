AMD уйдёт от универсальных серверных CPU — EPYC ждёт дробление под ИИ, облака и другие сценарии

Современные рабочие нагрузки в центрах обработки данных очень разнообразны, как и требования операторов ЦОД к своему оборудованию, поэтому практически все гиперскейлеры сегодня имеют собственные программы разработки специализированных микросхем. Стремясь оставаться конкурентоспособными в ближайшие годы, AMD планирует расширить свой портфель процессоров для ЦОД, ориентированных на различные рабочие нагрузки.

В семействе EPYC 4-го поколения на базе архитектуры Zen 4 компания AMD предлагает множество процессоров, предназначенных для ИИ, облачных вычислений, корпоративного сектора, сетей/периферии и малого бизнеса/поставщиков хостинговых услуг. Но с Zen 5 ассортимент моделей несколько сужается.

Сегодняшние заявления AMD указывают на то, что компания движется к более сегментированным продуктам EPYC, включая специализированные для конкретных рабочих нагрузок процессоры, потенциально различные конфигурации ядер, кэша и интерконнектов, а также процессоры, адаптированные для кластеров вывода, оркестрации, задач ИИ с низкой задержкой и развёртываний с большим количеством графических процессоров. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su), в частности, намекнула, что это расширение выходит за рамки будущей серии процессоров Venice и будет включать микроархитектуры Zen 7 и, вероятно, Zen 8.

«Сейчас мы работаем с клиентами над тем, что выходит за рамки Venice, и над тем, что мы делаем в рамках этих архитектур. [Отрасли] потребуется широкий портфель процессоров, не все чипы одинаковы. Честно говоря, вам понадобятся разные процессоры, независимо от того, говорите ли вы об операциях общего назначения, о головных узлах или о задачах агентного ИИ», — сказала Лиза Су во время телефонной конференции компании с финансовыми аналитиками и инвесторами.

Глава AMD также неоднократно подчеркнула, что компания больше не рассматривает серверные процессоры как единую однородную категорию. Вместо этого она рассматривает рынок как разделённый на несколько сегментов, специфичных для конкретных рабочих нагрузок, включая вычисления общего назначения, головные узлы ЦП для ускорителей и процессоры, оптимизированные для рабочих нагрузок агентного ИИ. Более того, AMD планирует предлагать дифференциацию даже внутри этих категорий, чтобы более точно удовлетворять особые потребности своих клиентов.

«Мы сосредоточились на создании не просто одного типа, а на моделях, оптимизированных по пропускной способности, энергопотреблению, стоимости и инфраструктуре ИИ, как мы это сделали в семействе Venice», — сказал Су.

В рамках 6-го поколения EPYC на базе микроархитектуры Zen 6 компания планирует предлагать процессоры с кодовым названием Venice с количеством ядер до 256 для серверов общего назначения, а также Verano для инфраструктуры искусственного интеллекта. Ранее AMD анонсировала Verano в качестве серии процессоров для серверных стоек, запланированной на 2027 год.

«Семейство Venice включает в себя широкий ассортимент моделей, оптимизированных для высокой пропускной способности, производительности на ватт и производительности на доллар. Сюда же включён Verano, наш первый процессор EPYC, специально разработанный для инфраструктуры искусственного интеллекта», — сказал Су.

Учитывая прогнозы AMD о среднегодовых темпах роста рынка серверных процессоров на 35 % и его объёме до $120 млрд к 2030 году, разработка специализированных моделей может быть вполне оправданной, даже несмотря на то, что разработка чипов в целом, а также внедрение передовых технологических узлов в частности стали особенно дорогостоящими в последние годы.