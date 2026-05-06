Второй трейлер GTA VI вышел ровно год назад, а фанаты вычислили дату следующего показа по расположению планет

Разработчики из Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) не спешат выпускать третий трейлер горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI — второй тем временем уже празднует памятную дату.

Как подметили пользователи форума ResetEra, второму официальному трейлеру GTA VI сегодня, 6 мая, исполнился ровно год. Трёхминутный ролик без предупреждения дебютировал 6 мая 2025 года.

По словам Rockstar, запуск второго трейлера GTA VI стал самым успешным среди всех видео в интернете. В сумме по всем целевым площадкам ролик за первые 24 часа собрал более 475 млн просмотров.

С тех пор (за исключением 70 скриншотов в тот же день) никаких иллюстративных материалов по GTA VI в Rockstar больше не выпускали, и, похоже, фанаты уже совсем отчаялись увидеть третий трейлер.

Один особо целеустремлённый поклонник потратил три месяца на составление карты расположения планет для каждого трейлера от Rockstar с 2007 года. Согласно его вычислениям, третий трейлер GTA VI выйдет 14 мая в 18:00 по Москве.

Игрокам GTA VI достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос. Когда попытка заработать лёгкие деньги пошла не по плану, они оказались посреди криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида.

После двух переносов релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Похоже, в Rockstar намерены любыми средствами успеть к выбранной дате выхода — сотрудники начали жаловаться на жёсткие переработки.

Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
