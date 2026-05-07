Маск пытался подмять по себя OpenAI и «купить» Альтмана местом в совете директоров Tesla

Из материалов судебных заседаний на этой неделе стало известно, что в 2017 году Илон Маск (Elon Musk) рассчитывал получить контроль над стартапом OpenAI, и ради достижения этой цели даже не слишком противился идее создания коммерческой структуры. Новые свидетельства участников процесса говорят, что Маск даже собирался предложить Сэму Альтману (Sam Altman) в совете директоров Tesla, если бы удалось подмять OpenAI.

Источник изображения: Unsplash, Levart_Photographer

Как поясняет Bloomberg, об этом стало известно из показаний Шивон Зилис (Shivon Zilis), бывшего члена совета директоров OpenAI и приближённой к Маску соратницы. По её словам, в конце 2017 года идея о предоставлении главе OpenAI Альтману места в совете директоров Tesla всерьёз рассматривалась Илоном Маском. Вчера также стало известно, что в надежде на благосклонность руководства OpenAI в вопросах реструктуризации Маск также одарил некоторых его представителей электромобилями Tesla, но диалог в итоге не сложился.

Маск в тот период рассматривал идею превращения OpenAI в подразделение Tesla, которое занималось бы разработками в сфере ИИ. Зилис не только является матерью четырёх детей Илона Маска, но и занимает руководящий пост в стартапе Neuralink, который также принадлежит Маску и разрабатывает мозговые импланты для реализации «телепатической» связи между головным мозгом человека и компьютером. Адвокат OpenAI заявил на этой неделе, что у него имеются документальные доказательства намерений Илона Маска предоставить Сэму Альтману пост в совете директоров Tesla в случае реализации своего плана реструктуризации, который фактически подразумевал поглощение OpenAI. Данную инициативу Маска представитель OpenAI назвал «умасливанием» и «побуждением» к совершению желанных для миллиардера действий со стороны тогдашнего руководства стартапа. После неудачи в этой попытке Маск покинул совет директоров OpenAI и был настроен негативно в отношении последующей активности стартапа.

Суду было предъявлено письмо Шивон Зилис, касающееся мероприятия по созданию ИИ-лаборатории в составе Tesla, которое планировалось провести в 2017 году. Как пояснила Зилис, идея действительно витала в воздухе, но так и не была реализована. По мнению представителей OpenAI, в начале 2018 года Илон Маск пытался склонить бывших соратников по стартапу перейти на работу в Tesla, чтобы продолжить создание «сильного искусственного интеллекта» уже на новом месте. Зилис не смогла подтвердить, что идея обсуждалась именно в 2017 году.

Свои показания на этой неделе дала и бывший технический директор OpenAI Мира Мурати (Mira Murati), которая после скандала с временной отставкой Сэма Альтмана основала собственный ИИ-стартап. Впрочем, её высказывания в большей степени затрагивали психологическую атмосферу внутри OpenAI, чем взаимодействие с Илоном Маском как таковым. По словам Мурати, её беспокоило то, что Сэм Альтман говорил одним людям одно, а другим — совершенно другое, и это порождало атмосферу взаимного недоверия среди руководства стартапа. Она утверждает, что действия Альтмана сеяли хаос, и лично у неё зарождали ощущение, что он обманывает многих.

Как призналась Мурати, Альтман стравливал руководителей OpenAI друг с другом и подрывал её личный авторитет в статусе технического директора стартапа. Всё это не помешало Мурати настаивать на более серьёзном обосновании отставки Альтмана, когда до этого дошло дело в 2023 году. Она переживала, что без Альтмана стартап развалится по частям и хотела, чтобы он оставался генеральным директором. Шивон Зилис добавила, что совет директоров OpenAI в 2022 году выразил недовольство тем фактом, что Альтман выпустил на рынок ChatGPT без подробного согласования с этим органом правления. Она также добавила, что у неё лично имелись некоторые претензии к поведению Альтмана в тот период, и она обсуждала их с коллегами по совету директоров OpenAI.

Теги: илон маск, ии, openai, судебное разбирательство, сэм альтман
