В Британии предлагают заставить компании платить за уволенных из-за ИИ — средства направят на переподготовку

Масштабное внедрение генеративного ИИ будет иметь серьёзные социальные последствия, ведь он грозит вытеснить целые профессии, затронув образ жизни десятков и миллионов людей. Один из бывших членов британского правительства считает, что государство за счёт налоговых поступлений должно переучивать тех людей, которые потеряют работу из-за ИИ.

Такой точкой зрения поделился лорд Гас О’Доннелл (Gus O’Donnell), который в период с 2005 по 2011 годы возглавлял Государственную службу Великобритании, отвечающую за функционирование аппарата правительства страны. Выступая на этой неделе перед студентами в Кембридже, он выразил уверенность, что внедрение ИИ позволит существенно повысить производительность труда в государственном секторе экономики, но обратной стороной медали будет являться потеря рабочих мест множеством людей.

Логично было бы, по его мнению, использовать налоговые поступления от компаний и сотрудников, которые выиграли от внедрения ИИ, для переобучения тех, кто потерял своё рабочее место. «Победители» в этой сфере должны компенсировать неудачи проигравших, как убеждён бывший чиновник, иначе общего положительного эффекта от внедрения ИИ в экономике добиться будет невозможно. Он пока не представляет, как оптимальным образом реформировать налоговую систему в новых условиях, но убеждён, что зарабатывающие на ИИ больше компании и индивидуумы должны платить дополнительные налоги, которые и будут направляться на поддержку не сумевших «обуздать ИИ» участников рынка труда. Если кто-то потеряет работу из-за внедрения ИИ, его вины в этом не будет, а потому государственная поддержка является важным элементом социальной справедливости в такой ситуации.

В Великобритании сейчас попутно продвигается инициатива по переходу на использование цифрового удостоверения личности, при помощи которого граждане могли бы быстрее и эффективнее получать государственные услуги. Появление такого индивидуального идентификатора также упростит задачу анализа большого массива данных, связанных с каждым гражданином. По мнению О’Доннелла, члены британского правительства должны проходить обучение работе с ИИ. На первом этапе, по крайней мере, он сможет писать для них тексты публичных выступлений, которые будут производить на публику желаемый эффект.