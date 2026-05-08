Выручка TSMC в апреле поднялась на 17,5 % на волне ИИ-бума

Первый месяц второго календарного квартала уже завершился, что позволяет подвести некоторые итоги деятельности TSMC за период. Выручка этого крупнейшего контрактного производителя чипов в апреле увеличилась на 17,5 % в годовом сравнении до $13,1 млрд. Аналитики рассчитывают, что по итогам второго квартала в целом она вырастет на 35 %.

Облачные гиганты и их поставщики, как напоминает Bloomberg, в этом году собираются направить на развитие вычислительной инфраструктуры ИИ около $725 млрд, а поскольку TSMC производит для них многие компоненты, то и она сможет заработать на этом буме. В апреле руководство TSMC подняло прогноз по годовой выручке, предсказав более чем 30-процентный рост, и выразило уверенность, что капитальные затраты приблизятся к верхней границе прежнего диапазона в $56 млрд, увеличившись год к году сразу на 37 %. Эти средства будут направлены на расширение производства полупроводниковых компонентов.

В первом квартале этого года выручка TSMC увеличилась на 35 % до $35,6 млрд, а чистая прибыль — на 58 % до рекордных $18 млрд, сохранив тенденцию к обновлению рекордов на протяжении уже четвёртого квартала подряд. В натуральном выражении объёмы производства продукции увеличились на 28,1 % год к году. Во втором квартале TSMC рассчитывает выручить от $39 до $40,2 млрд. Фактически, полученные в апреле $13 млрд выручки позволяют надеяться, что при сохранении динамики к концу квартала TSMC сможет выйти на заявленные показатели выручки.