Сегодня 08 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Выручка TSMC в апреле поднялась на 17,5 ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Выручка TSMC в апреле поднялась на 17,5 % на волне ИИ-бума

Первый месяц второго календарного квартала уже завершился, что позволяет подвести некоторые итоги деятельности TSMC за период. Выручка этого крупнейшего контрактного производителя чипов в апреле увеличилась на 17,5 % в годовом сравнении до $13,1 млрд. Аналитики рассчитывают, что по итогам второго квартала в целом она вырастет на 35 %.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Облачные гиганты и их поставщики, как напоминает Bloomberg, в этом году собираются направить на развитие вычислительной инфраструктуры ИИ около $725 млрд, а поскольку TSMC производит для них многие компоненты, то и она сможет заработать на этом буме. В апреле руководство TSMC подняло прогноз по годовой выручке, предсказав более чем 30-процентный рост, и выразило уверенность, что капитальные затраты приблизятся к верхней границе прежнего диапазона в $56 млрд, увеличившись год к году сразу на 37 %. Эти средства будут направлены на расширение производства полупроводниковых компонентов.

В первом квартале этого года выручка TSMC увеличилась на 35 % до $35,6 млрд, а чистая прибыль — на 58 % до рекордных $18 млрд, сохранив тенденцию к обновлению рекордов на протяжении уже четвёртого квартала подряд. В натуральном выражении объёмы производства продукции увеличились на 28,1 % год к году. Во втором квартале TSMC рассчитывает выручить от $39 до $40,2 млрд. Фактически, полученные в апреле $13 млрд выручки позволяют надеяться, что при сохранении динамики к концу квартала TSMC сможет выйти на заявленные показатели выручки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TSMC вкладывается в морские ветряки, чтобы не упереться в дефицит энергии для выпуска чипов
Бум ИИ разогнал апрельскую выручку Foxconn почти на 30 %
TSMC увеличила прибыль на 58 % до рекордных $18 млрд благодаря ажиотажу вокруг ИИ
Arm уже получает 15 % выручки от серверного направления и рассчитывает утроить её к 2031 году
Мировые продажи планшетов замерли, а хромбуков — резко обвалились
Переговоры профсоюза и руководства Samsung провалились — сотрудники требуют до 15 % прибыли
Теги: tsmc, производство микросхем, финансы, ии-бум, полупроводники
tsmc, производство микросхем, финансы, ии-бум, полупроводники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения
Грядёт катастрофическое падение продаж материнских плат — пользователи отказываются обновлять ПК
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4
Valve внедрила защиту от перекупщиков и пообещала новые партии Steam Controller
У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр
«У меня есть версия для Steam, но я куплю и эту»: мрачный экшен Hell is Us выйдет на Nintendo Switch 2 4 мин.
Cloudflare уволит сотни сотрудников из-за внедрения ИИ 32 мин.
До 60 % паролей взламываются из MD5-хеша с помощью всего одной GeForce RTX 5090 менее чем за час 34 мин.
Новый трейлер психоделической ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies в духе Disco Elysium показал тяготы и лишения шпионской жизни 56 мин.
Twitch ужесточит борьбу с накрутками просмотров 2 ч.
OpenAI выпустила GPT-Realtime-2 и ещё две голосовые модели, но доступны они лишь через API 2 ч.
Dirty Frag превзошла Copy Fail: вторая за месяц критическая уязвимость Linux осталась без исправлений 2 ч.
Хакеры теперь грабят хакеров: новая группировка PCPJack перехватывает заражённые сети 3 ч.
ИИ-агент Perplexity Personal Computer стал доступен всем пользователям Apple macOS 3 ч.
Xiaomi представила OmniVoice — открытую ИИ-модель, которая озвучит текст почти на любом языке и скопирует голос 3 ч.
Китайские учёные сжали сотню наноалмазов в вакууме и выяснили, почему крошечные кристаллы теряют жёсткость 33 мин.
Дефицит довёл до того, что клиенты SK hynix готовы оплачивать создание новых линий по выпуску памяти 36 мин.
Выручка TSMC в апреле поднялась на 17,5 % на волне ИИ-бума 58 мин.
Инвесторы дожали Nintendo: приставка Switch 2 скоро подорожает до $499 59 мин.
Продажи PlayStation 5 рухнули почти в два раза — Sony винит дефицит памяти 2 ч.
Аккумуляторы Tesla 4680 оказались хуже сторонних, хотя Илон Маск обещал обратное 3 ч.
Представлен стабилизатор для смартфонов DJI Osmo Mobile 8P — теперь со съёмным дисплеем-пультом 3 ч.
Apple завершила разработку наушников AirPods с камерами и скоро запустит серийное производство 3 ч.
NVIDIA и Iren объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры мощностью до 5 ГВт 4 ч.
Arm уже получает 15 % выручки от серверного направления и рассчитывает утроить её к 2031 году 6 ч.