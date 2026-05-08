Сегодня 08 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Россияне массово жалуются на блокировки ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Россияне массово жалуются на блокировки аккаунтов в Anthropic Claude — потеряны проекты и переписки с ИИ

Несколько сотен российских пользователей лишились учётных записей на платформе чат-бота с искусственным интеллектом Anthropic Claude. Доступ к сервису из России заблокирован — но использование VPN не помогло избежать блокировки.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

В последние два месяца российские пользователи Anthropic Claude регулярно жаловались в онлайн-сообществах на блокировки, но сегодня, 8 мая 2026 года, волна блокировок оказалась чрезвычайном масштабной — о ней стали сообщать даже непрофильные ресурсы. За минувшие три года сервисы искусственного интеллекта стали неотъемлемой частью жизни и работы современного человека, поэтому резкие блокировки без предупреждения оборачиваются значительным ущербом, в том числе материальным. Проблему усугубляет то, что речь идёт о мощном сервисе от одного из мировых лидеров отрасли ИИ.

При блокировке учётной записи на платформе Anthropic она пропадает одномоментно, а с ней исчезают недели и месяцы труда. Используемые для работы запросы и настройки ИИ-агентов совершенствовались долгое время — вместе с аккаунтами компания удалила базы знаний и загруженные документы. Исчезла история переписок с ИИ, в которой чат-бот Claude адаптировался к контексту конкретного пользователя.

Если всё-таки остаётся необходимость пользоваться службами, которые закрыли доступ для российских пользователей и проводят такие меры, некоторые эксперты рекомендуют обращаться к сервисам-посредникам, подключающимся к этим платформам через API, а у конечного пользователя не возникает потребности включать VPN. Хотя гарантий, пожалуй, уже не даст никто.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic мчится к капитализации в $1 трлн — сделки со SpaceX и AWS в этом сильно помогут
Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска
«Золотой глобус» не будет дисквалифицировать номинантов из-за ИИ, но излишеств не допустит
ИИ Gmail научился подстраиваться под стиль письма пользователя — «Помоги мне написать» получила обновление
Восемь лет назад Microsoft считала OpenAI бесперспективной — а потом вырастила себе конкурента
Теги: anthropic, claude, блокировка, россия, ии
anthropic, claude, блокировка, россия, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Южнокорейские учёные объявили «третью эпоху транзисторов» — кремниевые осцилляторы будут решать сложные задачи
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения
Xiaomi представила OmniVoice — открытую ИИ-модель, которая озвучит текст почти на любом языке и скопирует голос
Дефицит довёл до того, что клиенты SK hynix готовы оплачивать создание новых линий по выпуску памяти
Продажи PlayStation 5 рухнули почти в два раза — Sony винит дефицит памяти
Киберпанковый боевик No Law от создателей The Ascent не копирует Cyberpunk 2077 — разработчики ответили на вопросы игроков 54 мин.
ИИ теперь пишет 60 % нового кода Airbnb — и сам решает 40 % запросов в техподдержку 2 ч.
Google начала тестировать ИИ-агента Remy — конкурента OpenClaw 2 ч.
Россияне массово жалуются на блокировки аккаунтов в Anthropic Claude — потеряны проекты и переписки с ИИ 2 ч.
Амбициозный хоррор Paranormal Activity: Threshold от создателя The Mortuary Assistant отменён из-за конфликта с Paramount Pictures 2 ч.
Windows 11 до сих пор держится на коде эпохи Windows 95 — попытки заменить его провалились 2 ч.
Архивировать интернет становится всё сложнее: Wayback Machine и Wikimedia страдают от дефицита HDD 2 ч.
«Золотой глобус» не будет дисквалифицировать номинантов из-за ИИ, но излишеств не допустит 4 ч.
ИИ Gmail научился подстраиваться под стиль письма пользователя — «Помоги мне написать» получила обновление 5 ч.
Мосгорсуд отменил решение о запрете портала «ЯПлакалъ» 5 ч.
Gigabyte запустила продажи Aorus GeForce RTX 5090 Infinity с необычным дизайном и скрытым вентилятором 20 мин.
Самые тяжёлые чёрные дыры рождаются не из звёзд — они «собираются» из больших дыр, выяснили учёные 25 мин.
У заднеприводных Cybertruck могут отвалиться колёса — Tesla отзывает все 173 проданных электромобиля 39 мин.
iFixit объявила «короля ремонтопригодности» среди наушников — у AirPods Max 2 всего 4 балла из 10 52 мин.
Asus выпустила 12,3" портативный сенсорный монитор ROG Strix XG129C и 34" геймерский ROG Strix OLED XG34WCDMS 2 ч.
Спрос на чипы AMD обогнал поставки — компания ищет спасение у Samsung Electronics 2 ч.
Nintendo готовится к падению продаж консолей Switch 2 уже через год после дебюта 2 ч.
TCL CSOT показала дисплей для ноутбуков, работающий с частотой от 0,01 до 120 Гц одновременно 2 ч.
Sony объявила дату анонса флагманского смартфона Xperia 1 VIII 2 ч.
Облако IBM Cloud улетело в облака из-за пожара в амстердамском дата-центре NorthC 2 ч.