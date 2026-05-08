Россияне массово жалуются на блокировки аккаунтов в Anthropic Claude — потеряны проекты и переписки с ИИ

Несколько сотен российских пользователей лишились учётных записей на платформе чат-бота с искусственным интеллектом Anthropic Claude. Доступ к сервису из России заблокирован — но использование VPN не помогло избежать блокировки.

В последние два месяца российские пользователи Anthropic Claude регулярно жаловались в онлайн-сообществах на блокировки, но сегодня, 8 мая 2026 года, волна блокировок оказалась чрезвычайном масштабной — о ней стали сообщать даже непрофильные ресурсы. За минувшие три года сервисы искусственного интеллекта стали неотъемлемой частью жизни и работы современного человека, поэтому резкие блокировки без предупреждения оборачиваются значительным ущербом, в том числе материальным. Проблему усугубляет то, что речь идёт о мощном сервисе от одного из мировых лидеров отрасли ИИ.

При блокировке учётной записи на платформе Anthropic она пропадает одномоментно, а с ней исчезают недели и месяцы труда. Используемые для работы запросы и настройки ИИ-агентов совершенствовались долгое время — вместе с аккаунтами компания удалила базы знаний и загруженные документы. Исчезла история переписок с ИИ, в которой чат-бот Claude адаптировался к контексту конкретного пользователя.

Если всё-таки остаётся необходимость пользоваться службами, которые закрыли доступ для российских пользователей и проводят такие меры, некоторые эксперты рекомендуют обращаться к сервисам-посредникам, подключающимся к этим платформам через API, а у конечного пользователя не возникает потребности включать VPN. Хотя гарантий, пожалуй, уже не даст никто.