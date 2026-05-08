Nintendo готовится к падению продаж консолей Switch 2 уже через год после дебюта

Для производителей игровых консолей настали трудные времена, поскольку Sony сегодня призналась, что в условиях дефицита памяти будет выпускать такое количество игровых консолей, для которого сможет найти память по приемлемым ценам. Nintendo тоже рассчитывает до марта 2027 года продать меньше Switch 2, чем в предыдущем фискальном году.

Публикуя квартальный отчёт, Nintendo не только заявила о намерениях поднять цены на достаточно молодую игровую консоль Switch 2 с сентября этого года, но и обнародовала прогноз, согласно которому с апреля этого года по март следующего включительно рассчитывает реализовать не более 16,5 млн консолей этого семейства. В предыдущем фискальном году, который завершился 31 марта, ей удалось реализовать почти 20 млн игровых консолей, поэтому снижение будет заметным, особенно с учётом того, что Switch 2 поступила в продажу только в июне прошлого года.

В первом квартале текущего календарного года, который закрыл предыдущий фискальный год, Nintendo выручила около $2,6 млрд, выступив хуже ожиданий аналитиков. При этом чистая прибыль в размере $417 млн оказалась выше прогноза. В текущем фискальном году Nintendo рассчитывает получить не более $13 млрд, что будет соответствовать снижению на 11,4 % относительно прошлого фискального года. Влияние роста цен на компоненты и таможенных тарифов на выручку в текущем году Nintendo оценивает примерно в $638 млн. Именно на эту сумму снизится её выручка из-за указанных факторов. Чистая прибыль должна снизиться на 27 % по сравнению с прошлым фискальным годом, до $1,98 млрд. И выручка, и чистая прибыль компании окажутся значительно ниже тех значений, на которые ориентировались аналитики.

Теги: sony, nintendo, nintendo switch 2, игровые консоли, аналитика
