В прошлом квартале AMD впервые выручила в сегменте ЦОД больше Intel

Руководство конкурирующих Intel и AMD на недавних квартальных конференциях в один голос говорило о резком росте спроса на серверные процессоры в условиях бума ИИ. В случае с AMD данная тенденция даже позволила компании впервые в истории обойти по серверной выручке более крупную Intel.

Если последняя в первом квартале в сегменте ЦОД выручила только $5,1 млрд, то AMD получила уверенные $5,8 млрд, нарастив профильную выручку на уверенные 57 %. Непосредственно в сегменте серверных процессоров выручка AMD выросла более чем на 50 % до рекордных величин, по словам представителей компании. По словам генерального директора Лизы Су (Lisa Su), AMD разделяет варианты использования центральных процессоров на три сценария: классические вычисления общего назначения, использование в сочетании с GPU и применение для ускорения агентских задач в ИИ. Именно последнее направление в современных условиях даёт максимальный прирост спроса на центральные процессоры в серверном сегменте.

Если ранее в инфраструктуре ИИ, по данным главы AMD, сохранялась пропорция «1:4» или «1:8» в соотношении количества центральных и графических процессоров, то теперь нередко на один GPU приходится один центральный процессор. Более того, в некоторых специализированных конфигурациях CPU оказываются даже более многочисленными. Подобными наблюдениями при описании итогов первого квартала поделился и генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan).

Аналитики UBS утверждают, что в задачах инференса в традиционных ИИ-системах до 70–80 % вычислительных нагрузок приходилось на графические процессоры. По мере развития агентских решений такая же доля вычислительных нагрузок приходится уже на центральные процессоры. Растёт и потребность в количестве процессорных ядер. В классических задачах обучения ИИ-моделей на один графический процессор приходилось от 8 до 12 процессорных ядер CPU, в инференсе их количество выросло до 16–24 штук. Для агентских нагрузок количество ядер CPU на один GPU может варьироваться от 80 до 120 штук. То есть, по сравнению с этапом обучения ИИ-моделей спрос на центральные процессоры возрастает в пять или десять раз.

В таких условиях набирает силу Arm-совместимая архитектура, причём конкурентами Intel и AMD становятся не только клиенты Arm, но и сам этот британский холдинг, недавно представивший серверные процессоры AGI. Процессоры AMD в x86-совместимом сегменте лучше приспособлены для агентских нагрузок, поскольку поддерживают многопоточность и предлагают большое количество ядер. Компании Intel в таких условиях приходится соперничать не только с AMD, но и с клиентами Arm. Она попытается устранить отставание, выпустив процессоры семейства Coral Rapids, но в данный момент позиции AMD и партнёров Arm сильнее.