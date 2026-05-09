TSMC отправит устаревшее оборудование для выпуска 28-нм чипов с Тайваня в Германию

Тайваньская компания TSMC развивает свои производственные площадки не только в США и Японии, но и Германии. Совместное предприятие ESMC на строящемся заводе Fab 24 к концу следующего года должно начать выпуск компонентов по зрелым техпроцессам. Высвобождаемое в ходе модернизации тайваньских фабрик оборудование как раз будет направлено TSMC в Германию.

Об этом сообщает ресурс ComputerBase.de со ссылкой на тайваньское издание Economic Daily. Сейчас TSMC модернизирует на Тайване две части своего предприятия Fab 15, которые имеют разную специализацию. Fab 15A использует так называемую DUV-литографию, выпуская 28-нм и 22-нм чипы, но в обозримом будущем собирается перейти на выпуск 4-нм продукции. Высвобождающееся оборудование для выпуска 22-нм и 28-нм чипов будет направлено в Германию.

По соседству Fab 15B выпускает чипы по более современной технологии N7+, но скоро оно перейдёт на выпуск чипов по технологиям N5 и N3. Здесь уже давно применяется EUV-оборудование, поэтому совершить такую миграцию будет реально. В общей сложности, TSMC собирается потратить на модернизацию комплекса Fab 15 около $3,2 млрд. Тайваньская компания сталкивается с растущим спросом на передовую литографию, она обеспечивает около 75 % ей выручки, поэтому от зрелых техпроцессов она будет избавляться. При этом по меркам немецкой промышленности 28-нм и 22-нм технологии вполне востребованы, поскольку с их помощью будут выпускаться чипы для автомобильных электронных систем. Это открывает для TSMC возможность отправить ставшее ненужным на Тайване оборудование для их производства в Германию.