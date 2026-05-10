Samsung расширила группу по созданию человекоподобных роботов и ускорила ИИ-трансформацию

Samsung Electronics увеличила рабочую группу по робототехнике будущего и одновременно расширила штат подразделения ИИ-трансформации (AX). Компания открыла внутренний набор в робототехническую группу, созданную после приобретения крупнейшего пакета акций Rainbow Robotics в конце 2024 года, и параллельно набирает специалистов по стратегии и разработке ИИ-трансформации.

Источник изображения: Samsung Electronics

Подразделение готовой продукции (DX) Samsung Electronics разместило в конце апреля внутреннее объявление об открытых вакансиях в группе по робототехнике. Перед началом набора компания провела для сотрудников брифинг, на котором представила задачи и направления работы группы. Аналогичный наём опытных специалистов Samsung проводила и в прошлом году. Рабочая группа появилась после того, как Samsung Electronics в конце 2024 года стала крупнейшим акционером Rainbow Robotics — южнокорейского разработчика робототехнических платформ. Группа отвечает за создание роботов нового поколения, включая человекоподобных роботов.

Финансовый директор (CFO) и вице-президент Samsung Electronics Пак Сунчхоль (Park Soon-chul) на телеконференции по итогам I квартала сообщил, что за прошедший год под руководством О Чжунхо (Oh Jun-ho), главы рабочей группы, компания добилась технологического прогресса и заложила основу, чтобы догнать лидеров отрасли. По словам Сунчхоля, Samsung переводит производство ключевых робототехнических компонентов на собственные мощности, что позволяет самостоятельно разрабатывать детали, оптимизированные под роботов компании.

Первыми появятся роботы промышленного типа, а затем компания на основе накопленных технологий выйдет в сегменты домашней и розничной робототехники. Для ускорения разработок Samsung намерена наращивать собственные компетенции, сотрудничать с конкурентоспособными южнокорейскими компаниями и при необходимости инвестировать в профильные предприятия или приобретать их.

Одновременно с робототехникой Samsung набирает специалистов по стратегии AX, управлению проектами и разработке. В ходе организационной перестройки в конце прошлого года компания создала команду по ИИ-стратегии для координации AX и сформировала AX-группы в каждом бизнес-подразделении. Samsung усилила ИИ-трансформацию по всей организации, запустив в том числе обучение руководителей навыкам работы с ИИ.

Теги: samsung electronics, ии, робототехника, гуманоидный робот, роботы
