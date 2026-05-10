Ветеран Epic Games взялся за европейскую альтернативу Unreal Engine

Арьян Брюсси (Arjan Brussee), сооснователь студии Guerrilla Games, создавшей Horizon Zero Dawn, и нидерландский соавтор легендарной серии 1990-х Jazz Jackrabbit, разрабатывает Immense Engine — европейский игровой движок, задуманный как полноценная альтернатива американскому Unreal Engine. Брюсси не одно десятилетие проработал в Epic Games, компании, которой принадлежит Unreal Engine, и позиционирует свой проект как продукт, полностью размещённый в Европе и соответствующий европейскому законодательству.

О проекте разработчик рассказал в нидерландском технологическом подкасте De Technoloog. «Никто сейчас не создаёт движок, который полностью размещён в Европе, создан европейцами и соответствует европейским правилам и стандартам», — заявил Брюсси. Он подчеркнул, что Immense Engine нацелен не только на игры: «Создание пригодных для использования 3D-миров становится всё важнее, в том числе для задач, выходящих далеко за рамки одних лишь игр».

Unreal Engine — игровой движок, на котором созданы Fortnite, Gears of War, BioShock Infinite, Mass Effect и Batman: Arkham City. Однако его применяют и за пределами игр: на нём создавали виртуальные декорации для сериала «Мандалорец» (The Mandalorian), а также с его помощью выпускают популярный детский контент для YouTube. Европейские альтернативы существуют: немецкий CryEngine студии Crytek использовался в оригинальной Far Cry и лёг в основу серии Crysis, однако он остаётся преимущественно движком для шутеров от первого лица и давно испытывает трудности с массовым принятием.

При этом разработчик делает откровенную ставку на ИИ. По его словам, «развитие ИИ означает, что к разработке такого рода критически важного ПО нужно подходить иначе», а «если вы достаточно умны и знаете, как задействовать хорошую связку ИИ-агентов, вы можете выполнять работу десяти-пятнадцати человек». Кодовая база проекта, судя по всему, будет в значительной степени создана с помощью ИИ.

Проект вписывается в более широкий тренд: в прошлом месяце французское правительство начало переводить компьютеры в госучреждениях с Windows на Linux, чтобы ослабить зависимость от американских технологий. Дата запуска Immense Engine не названа.

Теги: unreal engine, immense engine, игровой движок, европа, игры
