ИИ-воронка затягивает всё больше производителей чипов, заставляя расти их акции по экспоненте

Год назад инвесторы списали Intel со счётов, но теперь её акции стремительно выросли. Впервые за 26 лет акции компании обновили исторический максимум и ушли далеко выше прежней отметки. С начала года бумаги Intel прибавили 239 %, акции SanDisk выросли на 558 %, Micron Technology — на 770 %, а полупроводниковые компании из американского индекса S&P 500 за шесть недель увеличили капитализацию на $3,8 трлн. Главная причина — спрос со стороны ИИ-компаний на вычислительные мощности, который теперь распространился с графических процессоров (GPU) на центральные процессоры (CPU) и микросхемы памяти.

Долгое время инвесторов интересовали прежде всего GPU, без которых невозможно обучать и запускать генеративные ИИ-модели, а CPU оставались в тени. Картина изменилась на рубеже 2025–2026 годов, когда новая ИИ-модель компании Anthropic поразила клиентов своими агентскими возможностями — умением самостоятельно выполнять задачи. Такие ИИ-агенты могут работать круглые сутки и генерируют огромные объёмы данных, разгоняя спрос на память, а дефицит самых разных микросхем, в свою очередь, толкает цены вверх. «Сейчас перед нами — захват территории, в ходе которого богатейшие технокомпании мира скупают всё доступное: полупроводники и вычислительные мощности. И это даёт производителям рекордную прибыль», — говорит Джонатан Кофски (Jonathan Cofsky), управляющий технологическим и инновационным фондом Janus Henderson с активами на $8 млрд.

Именно прибыль отличает нынешний цикл от пузыря доткомов рубежа 2000-х, когда у многих крупных ИТ-компаний её почти не было. По прогнозу, Micron Technology должна довести выручку текущего финансового года до $107 млрд против $15,5 млрд в 2023 году, когда компания показала операционный убыток на фоне низких цен на память. Теперь аналитики ждут операционной прибыли за год в размере $77 млрд. Скачок акций на 770 % сделал Micron одной из самых дорогих компаний США, но по соотношению цены акции к прогнозной прибыли на ближайшие 12 месяцев бумага выглядит дёшево: 8,9 у Micron против 23 в среднем у компаний, входящих в S&P 500.

Частные инвесторы тоже не остались в стороне. Отраслевой биржевой инвестфонд SOXL построен на производных инструментах: если полупроводниковый индекс Нью-Йоркской биржи за день растёт на 1 %, фонд прибавляет 3 %, но при падении теряет тоже втрое больше. За последний год SOXL вырос примерно на 1200 %, а самые азартные участники рынка публикуют скриншоты прибыли в Reddit и соцсети X. Однако часть аналитиков предупреждает, что параллели с эпохой доткомов становятся слишком очевидными, чтобы их игнорировать. Американский технологический индекс PHLX Semiconductor за шесть недель показал лучшую динамику с 10 марта 2000 года, когда пузырь интернет-компаний достиг пика. В пятницу Intel прибавила 14 % после публикации The Wall Street Journal о предварительном соглашении компании с Apple о производстве чипов, а Micron подорожала на 15,5 %.

Питер Файнберг (Peter Feinberg), 64-летний адвокат на пенсии из Сан-Франциско, вложился в акции Broadcom и TSMC больше десяти лет назад, и за последние несколько лет его вложения росли быстрее американского рынка в целом. В 2026 году доходность стала, по его словам, «немного сюрреалистической», и он думает, не пора ли продать часть акций. «Самые опасные слова для инвестора — „на этот раз всё по-другому“», — говорит Файнберг. Впрочем, «безумные» движения цен могут длиться дольше, чем многие думают, недавно написали в рассылке клиентам аналитики Barclays.