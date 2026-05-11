Arm уверена, что в серверном сегменте появятся 512-ядерные процессоры, это поможет ей стать крупнейшим поставщиком

Пока деятельность Arm ограничивалась разработкой процессорных архитектур, мало кто утруждал себя разбором стенограмм с квартальных отчётных конференций, но с учётом выхода компании на рынок центральных процессоров ситуация изменилась. В ходе такого мероприятия руководство Arm призналось, что CPU смогут доминировать в серверном сегменте благодаря увеличению количества ядер до 512 штук.

Напомним, что главы Intel и AMD на недавних квартальных конференциях отметили, что в серверной инфраструктуре меняется пропорция центральных процессоров по отношению к GPU, которые на этапе массового обучения ИИ-моделей безоговорочно доминировали. В беседе с аналитиком J.P. Morgan финансовый директор Arm Джейсон Чайлд (Jason Child) выразил солидарность с главой AMD Лизой Су (Lisa Su), которая заявила о способности рынка центральных процессоров достичь к 2030 году ёмкости в $120 млрд. Это несколько выше тех $100 млрд, на которые Arm ориентировалась ранее.

Финансовый директор Arm пояснил: «Мы буквально видим не только взрывной рост спроса на центральные процессоры, но одной из областей мы считаем увеличение количества процессорных ядер в составе чипа. Опять же, процессоры Arm AGI имеют 136 ядер, что больше основной части конкурентных предложений. В будущем, могу ли я увидеть 256, 512 ядер? Абсолютно. Это хорошее место для Arm, поскольку в дизайне с очень большим количеством ядер реальное значение имеет эффективность в пересчёте на одно ядро, а мы в этом лучше всех в мире».

Генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) добавил, что все гиперскейлеры, сама Nvidia, используют технологии Arm. По объёмы поставок сейчас лидирующими ускорителями являются процессоры Google TPU, AWS Trainium и Nvidia Rubin, все они связаны с Arm. Со временем, как считает глава Arm, компания так или иначе займёт весь рынок компонентов для инфраструктуры ИИ. В эволюции GPU уже наметились физические ограничения: кристаллы получаются настолько крупными, что фотомаски для них приблизились к предельным размерам. Центральным процессорам в ближайшие годы ничего наращивать количество ядер не помешает, оно вырастет в два или четыре раза совсем скоро. К слову, Intel и AMD движутся в том же направлении, намереваясь предложить процессоры с 256 или даже 512 ядрами.