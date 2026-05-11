Сегодня 11 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Apple сохранит высокую зависимость от TS...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple сохранит высокую зависимость от TSMC, поскольку та будет выпускать по 2-нм технологии модемы 5G

Новость о вероятном сотрудничестве Intel и Apple в сфере контрактного производства процессоров для второй из них взбудоражила рынок и способствовала росту курса акций первой, но осведомлённые источники считают нужным подчеркнуть, что сотрудничество Apple и TSMC сохранится. По крайней мере, эта компания будет выпускать по 2-нм технологии модемы 5G разработки Apple.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Об этом сообщает тайваньское издание Economic Daily News, на которое ссылается TrendForce. По данным источника, 5G-модемы Apple собственной разработки будут лежать в основе будущих моделей iPhone, iPad и Watch, они заменят собой решения Qualcomm. Поскольку целевые категории устройств будут достаточно многочисленными, выпускаться данные модемы будут сотнями миллионов штук в год. Выпускать эти модемы для Apple компания TSMC будет по передовому 2-нм техпроцессу.

Утверждается, что линейка iPhone 17 останется последним поколением смартфонов Apple, использующим 5G-модемы Qualcomm. В семействе iPhone 18 уже будет поголовно применяться модем серии C2, который Apple разработала собственными силами. Первым модемом Apple собственной разработки в 2025 году стал C1, который применялся в составе iPhone 16e. Данный модем сочетал 4-нм и 7-нм чипы. Его преемник по имени C2 должен добавить поддержку полного миллиметрового диапазона и спутниковых сетей. Выпуском модема C2 в массовых количествах TSMC должна будет заняться со следующего года.

Если вернуться к теме сотрудничества между Apple и Intel, то наиболее вероятным его вариантом на первых порах станет выпуск некоторой части процессоров семейства M по технологии Intel 18AP. Такие процессоры, предназначенные для начальных моделей Mac и iPad, появятся к середине 2027 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции Intel подскочили в цене на 14 % после появления информации о сделке с Apple
Intel снова будет производить чипы для Apple, но не как раньше — WSJ узнала о предварительном соглашении
Выручка TSMC в апреле поднялась на 17,5 % на волне ИИ-бума
Arm уверена, что в серверном сегменте появятся 512-ядерные процессоры, это поможет ей стать крупнейшим поставщиком
ИИ-воронка затягивает всё больше производителей чипов, заставляя расти их акции по экспоненте
Рождение новой SpaceX? Инвесторы с Reddit разогнали акции спутниковой компании AST SpaceMobile на 6000 %
Теги: intel, apple, apple iphone, производство микросхем, tsmc
intel, apple, apple iphone, производство микросхем, tsmc
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Уютный градостроительный симулятор Town to City выйдет из раннего доступа Steam до конца мая
Unitree открыла первый в мире магазин навыков для роботов-гуманоидов
ИИ-воронка затягивает всё больше производителей чипов, заставляя расти их акции по экспоненте
Стали известны подробности о будущих процессорах Intel Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake и Moon Lake, которые будут выходить до 2028 года
Apple сохранит высокую зависимость от TSMC, поскольку та будет выпускать по 2-нм технологии модемы 5G
Nvidia подтвердила утечку данных пользователей GeForce Now через армянские сервера 14 ч.
Ветеран Epic Games взялся за европейскую альтернативу Unreal Engine 18 ч.
Google привязала reCAPTCHA к Play Services и отрезала от верификации пользователей Android без сервисов Google 20 ч.
Новая статья: Heroes of Might and Magic: Olden Era — время расцвета. Предварительный обзор 10-05 00:05
Anthropic отучила свой ИИ шантажировать пользователей при угрозе отключения 09-05 18:52
Microsoft улучшила работу Windows 11 с тачпадом и сенсорной клавиатурой, а также повысила стабильность «Проводника» 09-05 17:28
Пользователей Instagram лишили сквозного шифрования в личных сообщениях 09-05 16:51
ИИ всё чаще пишет научные статьи — отличить от человеческих становится невозможно, и это пугает 09-05 14:43
ИИ-модель OpenAI GPT-5.5 оказалась в 1,5–2 раза дороже предшественницы 09-05 14:38
В ЕС назвали VPN лазейкой для обмана систем проверки возраста — и её хотят закрыть 09-05 11:57
ByteDance увеличит капитальные затраты на четверть, направив больше средств на закупку китайских ИИ-ускорителей 7 мин.
Arm уверена, что в серверном сегменте появятся 512-ядерные процессоры, это поможет ей стать крупнейшим поставщиком 2 ч.
Новая статья: Обзор смартфона nubia Z80 Ultra: на этой выставке я главный экспонат 7 ч.
Новая статья: ИИтоги апреля 2026 г.: пестроцветная инкапсуляция смыслов 8 ч.
Рождение новой SpaceX? Инвесторы с Reddit разогнали акции спутниковой компании AST SpaceMobile на 6000 % 15 ч.
MaxSun выпустила новые MoDT-платы с распаянными Raptor Lake серии Core 200H 17 ч.
Samsung расширила группу по созданию человекоподобных роботов и ускорила ИИ-трансформацию 21 ч.
Nvidia в этом году потратила на покупку активов других компаний более $40 млрд 24 ч.
Запрещённые к ввозу в США дроны и маршрутизаторы смогут получать обновления безопасности до января 2029 года 10-05 01:32
Под руководством Лип-Бу Тана компания Intel так и не избавилась от основных проблем 10-05 01:31