Apple сохранит высокую зависимость от TSMC, поскольку та будет выпускать по 2-нм технологии модемы 5G

Новость о вероятном сотрудничестве Intel и Apple в сфере контрактного производства процессоров для второй из них взбудоражила рынок и способствовала росту курса акций первой, но осведомлённые источники считают нужным подчеркнуть, что сотрудничество Apple и TSMC сохранится. По крайней мере, эта компания будет выпускать по 2-нм технологии модемы 5G разработки Apple.

Об этом сообщает тайваньское издание Economic Daily News, на которое ссылается TrendForce. По данным источника, 5G-модемы Apple собственной разработки будут лежать в основе будущих моделей iPhone, iPad и Watch, они заменят собой решения Qualcomm. Поскольку целевые категории устройств будут достаточно многочисленными, выпускаться данные модемы будут сотнями миллионов штук в год. Выпускать эти модемы для Apple компания TSMC будет по передовому 2-нм техпроцессу.

Утверждается, что линейка iPhone 17 останется последним поколением смартфонов Apple, использующим 5G-модемы Qualcomm. В семействе iPhone 18 уже будет поголовно применяться модем серии C2, который Apple разработала собственными силами. Первым модемом Apple собственной разработки в 2025 году стал C1, который применялся в составе iPhone 16e. Данный модем сочетал 4-нм и 7-нм чипы. Его преемник по имени C2 должен добавить поддержку полного миллиметрового диапазона и спутниковых сетей. Выпуском модема C2 в массовых количествах TSMC должна будет заняться со следующего года.

Если вернуться к теме сотрудничества между Apple и Intel, то наиболее вероятным его вариантом на первых порах станет выпуск некоторой части процессоров семейства M по технологии Intel 18AP. Такие процессоры, предназначенные для начальных моделей Mac и iPad, появятся к середине 2027 года.