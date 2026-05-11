Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку

Компания PlaySide Studios отчиталась перед инвесторами о новых успехах заряженного джазом ретрошутера Mouse: P.I. For Hire («Частный детектив Маус») от разработчиков из польской студии Fumi Games.

Напомним, в конце апреля PlaySide сообщала о «крайне успешном» запуске Mouse: P.I. For Hire — 360 тыс. проданных копий за первые четыре дня (показатель включает период сбора предзаказов).

Как стало известно, с тех пор Mouse: P.I. For Hire удвоила свой результат — суммарные продажи игры на всех целевых платформах превысили 730 тыс. единиц. Соотношение ПК и консолей оказалось равным — 50 на 50 %.

Что касается финансов, то Mouse: P.I. For Hire заработала $21,4 млн (чистая выручка PlaySide оценивается в $13 млн) и уже покрыла все затраты PlaySide на финансирование и маркетинг игры.

На фоне успехов Mouse: P.I. For Hire — игра показала себя лучше, чем ожидалось, — PlaySide решила повысить финансовый прогноз на 2026 фискальный год. Теперь компания надеется заработать $38,39 млн вместо $36,22 млн.

Игра предлагает вдохновлённый Disney эпохи 30-х годов мир мультяшной анимации, неповторимую винтажную эстетику, остросюжетные расследования, джазовый саундтрек и текстовый перевод на русский язык.

Mouse: P.I. For Hire вышла 16 апреля на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. В четвёртом квартале 2026 года игра получит первое сюжетное дополнение — аддон будет включать новое приключение Джека Пеппера.