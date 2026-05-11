Сегодня 11 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку

Компания PlaySide Studios отчиталась перед инвесторами о новых успехах заряженного джазом ретрошутера Mouse: P.I. For Hire («Частный детектив Маус») от разработчиков из польской студии Fumi Games.

Источник изображений: PlaySide Publishing

Источник изображений: PlaySide Publishing

Напомним, в конце апреля PlaySide сообщала о «крайне успешном» запуске Mouse: P.I. For Hire — 360 тыс. проданных копий за первые четыре дня (показатель включает период сбора предзаказов).

Как стало известно, с тех пор Mouse: P.I. For Hire удвоила свой результат — суммарные продажи игры на всех целевых платформах превысили 730 тыс. единиц. Соотношение ПК и консолей оказалось равным — 50 на 50 %.

Что касается финансов, то Mouse: P.I. For Hire заработала $21,4 млн (чистая выручка PlaySide оценивается в $13 млн) и уже покрыла все затраты PlaySide на финансирование и маркетинг игры.

На фоне успехов Mouse: P.I. For Hire — игра показала себя лучше, чем ожидалось, — PlaySide решила повысить финансовый прогноз на 2026 фискальный год. Теперь компания надеется заработать $38,39 млн вместо $36,22 млн.

Mouse: P.I. For Hire имеет в Steam рейтинг 94 % («очень положительные» обзоры)

Mouse: P.I. For Hire имеет в Steam рейтинг 94 % («очень положительные» обзоры)

Игра предлагает вдохновлённый Disney эпохи 30-х годов мир мультяшной анимации, неповторимую винтажную эстетику, остросюжетные расследования, джазовый саундтрек и текстовый перевод на русский язык.

Mouse: P.I. For Hire вышла 16 апреля на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. В четвёртом квартале 2026 года игра получит первое сюжетное дополнение — аддон будет включать новое приключение Джека Пеппера.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами
Новый большой патч принёс в Crimson Desert особые виды транспорта и извлечение материалов — подробности обновления 1.06.00
Пираты «угнали» Forza Horizon 6 за 9 дней до релиза — помогли сами разработчики
Уютный градостроительный симулятор Town to City выйдет из раннего доступа Steam до конца мая
Теги: mouse: p.i. for hire, fumi games, playside publishing, шутер, продажи игр
mouse: p.i. for hire, fumi games, playside publishing, шутер, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ChatGPT, Gemini и Claude по-разному оценили, какие профессии исчезнут из-за ИИ — учёные усомнились в надёжности прогнозов
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
Новый большой патч принёс в Crimson Desert особые виды транспорта и извлечение материалов — подробности обновления 1.06.00
Уютный градостроительный симулятор Town to City выйдет из раннего доступа Steam до конца мая
Unitree открыла первый в мире магазин навыков для роботов-гуманоидов
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt 3 мин.
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock 8 мин.
WhatsApp запустил платную подписку Plus на iOS с темами, значками и 18 акцентными цветами 15 мин.
Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку 2 ч.
Nvidia подтвердила утечку данных пользователей GeForce Now через армянские сервера 21 ч.
Ветеран Epic Games взялся за европейскую альтернативу Unreal Engine 24 ч.
Google привязала reCAPTCHA к Play Services и отрезала от верификации пользователей Android без сервисов Google 10-05 12:03
В Китае предлагали доступ к Claude со скидкой 90 % — собранные данные шли на дистилляцию ИИ-моделей 10-05 06:52
Новая статья: Heroes of Might and Magic: Olden Era — время расцвета. Предварительный обзор 10-05 00:05
Anthropic отучила свой ИИ шантажировать пользователей при угрозе отключения 09-05 18:52
SK hynix может привлечь Intel вместо TSMC к выпуску памяти HBM4 13 мин.
Китайские производители чипов могут заработать на буме ИИ даже без передовых техпроцессов, уверен глава SMIC 48 мин.
Huawei выпустила телевизоры Smart Screen S7 с подсветкой Super Mini-LED и частотой обновления до 300 Гц 49 мин.
Глава Silicon Motion предрёк сохранение дефицита памяти до 2028 года 51 мин.
Физики 10 лет измеряли гравитационную постоянную — и снова не сошлись в значении «большой G» 57 мин.
Космический грузовик «Тяньчжоу-10» успешно доставил 6,2 т припасов и не только на китайскую орбитальную станцию 2 ч.
Nintendo уронила акции повышением цен на Switch 2 и слабым прогнозом, —а акции Sony подорожали на 10 % 4 ч.
Tesla издевается над фанатами, внезапно отложив церемонию вручения последних Model S и Model X 6 ч.
Учёные предложили разгадку 14 загадочных синих вспышек, наблюдаемых во Вселенной с 2018 года 7 ч.
ByteDance резко увеличит расходы на ИИ — и закупит больше китайских чипов 7 ч.