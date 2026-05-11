Сегодня 11 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel и Nvidia скоро выпустят первые сов...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel и Nvidia скоро выпустят первые совместные продукты, заверил гендир Тан

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) подтвердил, что сотрудничество с Nvidia продолжается, и рынок скоро увидит результаты партнёрства, объявленного двумя компаниями в конце прошлого года.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Вчера Университет Карнеги — Меллона присвоил генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу (Jensen Huang) почётную докторскую степень в области науки и технологий за выдающийся вклад в развитие ускоренных вычислений и искусственного интеллекта. Лип-Бу Тан из Intel удостоился чести вручить ему докторскую мантию.

В сообщении в соцсети X генеральный директор Intel подтвердил, что Intel и Nvidia продолжают работать вместе над «новыми интересными продуктами». В прошлом году обе компании подписали соглашение о создании x86-совместимых процессоров со встроенными GPU Nvidia, которые найдут применение не только в серверном сегменте, но и в настольных ПК, а также ноутбуках.

Если это сотрудничество приведёт к появлению реальных продуктов, то для рынка ПК это будет означать процессоры x86 под брендом Intel с графикой Nvidia RTX в одном корпусе. Это будет первый крупный продукт Intel с использованием встроенных графических блоков стороннего производителя со времён серии процессоров Kaby Lake-G, в рамках которой чипы Intel Core оснащались встроенной графикой Radeon RX Vega M от AMD.

Intel и Nvidia пока не подтвердили ни названия будущих совместных продуктов, ни сроки их запуска. Недавние утечки связывают первый клиентский чип Intel и Nvidia с серией процессоров Serpent Lake, однако данное название пока остаётся неофициальным. В рамках соглашения обе компании лишь подтвердили, что их сотрудничество будет охватывать несколько поколений продуктов для центров обработки данных и ПК.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SK hynix может привлечь Intel вместо TSMC к выпуску памяти HBM4
Nvidia подтвердила утечку данных пользователей GeForce Now через армянские сервера
Nvidia в этом году потратила на покупку активов других компаний более $40 млрд
Под руководством Лип-Бу Тана компания Intel так и не избавилась от основных проблем
Китайские производители чипов могут заработать на буме ИИ даже без передовых техпроцессов, уверен глава SMIC
Глава Silicon Motion предрёк сохранение дефицита памяти до 2028 года
Теги: дженсен хуанг, лип-бу тан, intel, nvidia, сотрудничество
дженсен хуанг, лип-бу тан, intel, nvidia, сотрудничество
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
В Китае предлагали доступ к Claude со скидкой 90 % — собранные данные шли на дистилляцию ИИ-моделей
Palit выпустила GeForce RTX 5080 Infinity 3 без RGB-подсветки в версиях с разгоном и без
Новый большой патч принёс в Crimson Desert особые виды транспорта и извлечение материалов — подробности обновления 1.06.00
TikTok позволит полностью отключить рекламу — но не бесплатно и не всем 22 мин.
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение 2 ч.
ИИ упростил создание рекламы для малого бизнеса, но выделиться стало сложнее 5 ч.
WhatsApp запустил платную подписку Plus на iOS с темами, значками и 18 акцентными цветами 5 ч.
Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку 6 ч.
Пираты «угнали» Forza Horizon 6 за 9 дней до релиза — помогли сами разработчики 10 ч.
Уютный градостроительный симулятор Town to City выйдет из раннего доступа Steam до конца мая 23 ч.
Nvidia подтвердила утечку данных пользователей GeForce Now через армянские сервера 10-05 17:59
Ветеран Epic Games взялся за европейскую альтернативу Unreal Engine 10-05 14:40
Google привязала reCAPTCHA к Play Services и отрезала от верификации пользователей Android без сервисов Google 10-05 12:03
Intel и Nvidia скоро выпустят первые совместные продукты, заверил гендир Тан 24 мин.
Смартфон Трампа может вообще не выйти — предзаказ не гарантирует даже запуск производства 35 мин.
Ключевые характеристики геймерского смартфона RedMagic 11S Pro раскрылись до анонса 2 ч.
Broadcom представила решения 10G PON и Wi-Fi 8 для организации ШПД 4 ч.
Verda и Compal объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры следующего поколения 4 ч.
PowerColor выпустила тонкую профессиональную видеокарту Radeon AI PRO R9600D с разъёмом 12V-2×6 5 ч.
SK hynix может привлечь Intel вместо TSMC к выпуску памяти HBM4 5 ч.
Китайские производители чипов могут заработать на буме ИИ даже без передовых техпроцессов, уверен глава SMIC 6 ч.
Huawei выпустила телевизоры Smart Screen S7 с подсветкой Super Mini-LED и частотой обновления до 300 Гц 6 ч.
Глава Silicon Motion предрёк сохранение дефицита памяти до 2028 года 6 ч.