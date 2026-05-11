Intel и Nvidia скоро выпустят первые совместные продукты, заверил гендир Тан

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) подтвердил, что сотрудничество с Nvidia продолжается, и рынок скоро увидит результаты партнёрства, объявленного двумя компаниями в конце прошлого года.

Вчера Университет Карнеги — Меллона присвоил генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу (Jensen Huang) почётную докторскую степень в области науки и технологий за выдающийся вклад в развитие ускоренных вычислений и искусственного интеллекта. Лип-Бу Тан из Intel удостоился чести вручить ему докторскую мантию.

В сообщении в соцсети X генеральный директор Intel подтвердил, что Intel и Nvidia продолжают работать вместе над «новыми интересными продуктами». В прошлом году обе компании подписали соглашение о создании x86-совместимых процессоров со встроенными GPU Nvidia, которые найдут применение не только в серверном сегменте, но и в настольных ПК, а также ноутбуках.

Если это сотрудничество приведёт к появлению реальных продуктов, то для рынка ПК это будет означать процессоры x86 под брендом Intel с графикой Nvidia RTX в одном корпусе. Это будет первый крупный продукт Intel с использованием встроенных графических блоков стороннего производителя со времён серии процессоров Kaby Lake-G, в рамках которой чипы Intel Core оснащались встроенной графикой Radeon RX Vega M от AMD.

Intel и Nvidia пока не подтвердили ни названия будущих совместных продуктов, ни сроки их запуска. Недавние утечки связывают первый клиентский чип Intel и Nvidia с серией процессоров Serpent Lake, однако данное название пока остаётся неофициальным. В рамках соглашения обе компании лишь подтвердили, что их сотрудничество будет охватывать несколько поколений продуктов для центров обработки данных и ПК.