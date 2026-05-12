Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Исследователи Microsoft предупредили, чт...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Исследователи Microsoft предупредили, что ИИ-модели пока не готовы к сложному классу задач

Исследователи Microsoft установили, что даже самые продвинутые ИИ-модели допускают существенные ошибки при выполнении длительных многоэтапных задач. В ходе тестирования такие топовые модели, как Gemini 3.1 Pro, Claude 4.6 Opus и GPT 5.4, потеряли в среднем 25 % содержимого документов, которые были делегированы им для автономной работы.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Команда Филиппа Лабана (Philippe Laban), Тобиаса Шнабеля (Tobias Schnabel) и Дженнифер Невилл (Jennifer Neville) из Microsoft Research разработала бенчмарк DELEGATE-52, имитирующий рабочие процессы в 52 профессиональных областях, например, в написании кода, нотной записи или кристаллографии. Модели оценивались по способности сохранять целостность документов после 20 циклов обработки, при этом порогом готовности считался результат не ниже 98 %.

Результаты показали, что модели лучше справлялись с задачами программирования и хуже с обработкой естественного языка. Повреждение документов и, соответственно, снижение оценки до 80 % и ниже, произошло более чем в 80 % комбинаций. Лучшая из протестированных моделей, которой оказалась Google Gemini 3.1 Pro, соответствовала критериям готовности лишь в 11 из 52 областей.

При этом ошибки возникали не постепенно, а скачкообразно, например, за один цикл взаимодействия модель могла потерять от 10 до 30 баллов. Более совершенные модели (Gemini 3.1 Pro, Claude 4.6, GPT 5.4) избегали мелких ошибок за счёт того, что откладывали их обработку на более поздние этапы при меньшем количестве взаимодействий. Одновременно выяснилось, что при работе ИИ-моделей с доступом к инструментами в режиме агентского управления их результаты не только не улучшались, но даже ухудшались к концу цикла в среднем на 6 %.

По словам учёных, пользователям по-прежнему необходимо внимательно контролировать работу ИИ-систем при делегировании им полномочий, поскольку текущие модели готовы к автономной работе лишь в узких областях. При этом авторы бенчмарка признают прогресс LLM и отмечают, что, например, семейство ИИ-моделей OpenAI за 16 месяцев улучшило показатели производительности с 14,7 % до 71,5 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI представила GPT-5.5 — свою самую умную LLM, которая сама доводит задачи до конца
В ВТБ призвали к партнёрству с Китаем для развития суверенного ИИ
ИИ на селе: NetApp и NTT протестировали геораспределённое обучение LLM
Google впервые обнаружила и заблокировала ИИ-эксплойт нулевого дня для взлома 2FA
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение
ИИ упростил создание рекламы для малого бизнеса, но выделиться стало сложнее
Теги: ии-модель, llm, ии, microsoft, исследование
ии-модель, llm, ии, microsoft, исследование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
Google впервые обнаружила и заблокировала ИИ-эксплойт нулевого дня для взлома 2FA
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
ChatGPT, Gemini и Claude по-разному оценили, какие профессии исчезнут из-за ИИ — учёные усомнились в надёжности прогнозов
Google может представить на I/O 2026 новую модель генерации видео Omni 17 мин.
Исследователи Microsoft предупредили, что ИИ-модели пока не готовы к сложному классу задач 19 мин.
В iOS 26.5 появилось сквозное шифрования для кроссплатформенных RCS-сообщений 23 мин.
Календарь релизов 11–17 мая: Subnautica 2, Outbound, Directive 8020 и Black Jacket 8 ч.
Samsung выпустила One UI 8.5 для поддерживаемых Galaxy спустя пять месяцев бета-тестов 8 ч.
На ПК стартовали предзаказы Subnautica 2 — игра доступна в российских Steam и Epic Games Store 9 ч.
Издателем Stellar Blade 2 выступит не Sony, а сама Shift Up — официальный анонс сиквела уже не за горами 10 ч.
Фанатов заинтриговал мод, который переносит в Half-Life главную героиню Life is Strange — геймплей и подробности Half-Life is Strange 11 ч.
TikTok позволит полностью отключить рекламу — но не бесплатно и не всем 12 ч.
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение 13 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Titan Army G27W9S: ярче и быстрее 4 ч.
Новая статья: Обзор сервера ASUS RS720A-E13-RS8G: DC-MHS во всей красе 6 ч.
Meta пришлось продлить срок службы серверов из-за дефицита памяти 6 ч.
AST SpaceMobile разогнала спутниковый интернет для смартфонов почти в пять раз 6 ч.
AMD разрабатывает настольную Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти 8 ч.
Спутник LINK прошёл испытания и приблизил спасение обсерватории Swift от сгорания в атмосфере 10 ч.
Следующая Vision Pro выйдет не раньше 2028 года: Apple переключилась на умные очки и ИИ-устройства 10 ч.
Первая частная индийская ракета отправится в космос уже этим летом — шансы на успех не высоки, и это нормально 11 ч.
Intel и Nvidia скоро выпустят первые совместные продукты, заверил гендир Тан 12 ч.
Смартфон Трампа может вообще не выйти — предзаказ не гарантирует даже запуск производства 12 ч.