«Дух захватывает»: художник заворожил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind «прогулкой» по Альд'руну в реалистичном масштабе

Австралийский 3D-художник Лео Торрес (Leo Torres) устроил «прогулку» по реалистичной версии города Альд'рун из легендарной фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls III: Morrowind от Bethesda Game Studios.

Напомним, в конце апреля Торрес показал Альд'рун, воссозданный в реалистичном масштабе на Unreal Engine 5. В кинематографическом ролике преображённая столица владений дома Редоран предстала перед зрителями с высоты птичьего полёта.

В новом видео по многочисленным просьбам фанатов Торрес устроил прогулку по улицам реалистичного Альд'руна от первого лица на фоне знаменитых моровых (пепельных) бурь, свирепствующих в регионе.

Двухминутный ролик демонстрирует Верхний и Нижний Альд'рун, а также расположенный внутри панциря одного из вымерших гигантских крабов район поместий (он же Скар).

Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.7.4 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (для глобального освещения и отражений), геометрии Nanite (для моделей и растительности) и масштабирования TSR (сглаживание).

Пользователи в комментариях, мечтающие увидеть The Elder Scrolls III: Morrowind с таким уровнем графики, остались заворожены новой работой Торреса. «Дух захватывает», — поделился Tito_ernestito.

The Elder Scrolls III: Morrowind вышла в 2002 году на PC и Xbox. Несмотря на культовый статус, Bethesda переиздавать игру не спешит. Моддеры без дела не сидят — TESRenewal работает над неофициальным ремейком под названием Skywind.