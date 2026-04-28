«Такой мы её и запомнили»: художник воссоздал Альд'рун из The Elder Scrolls III: Morrowind в реалистичном масштабе, и фанаты в восторге

Австралийский 3D-художник Лео Торрес (Leo Torres) продолжает воссоздавать на Unreal Engine 5 знаковые локации из серии The Elder Scrolls — на этот раз пришла очередь легендарной The Elder Scrolls III: Morrowind.

Первым из запоминающихся мест в The Elder Scrolls III: Morrowind художник преобразил Альд'рун — столица владений дома Редоран и один из крупнейших городов острова Вварденфелл предстал зрителям в более реалистичном масштабе.

Торрес подчеркнул, что Morrowind отличается от Skyrim и Oblivion более необычной фэнтезийной атмосферой. Например, часть Альд'руна (а именно Скар) расположена внутри панциря одного из вымерших гигантских крабов.

По словам Торреса, при воссоздании Альд'руна в более реалистичном масштабе ему пришлось пойти на некоторые творческие вольности, однако в целом художник старался придерживаться оригинальной эстетики.

Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.7.4 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (для глобального освещения и отражений), геометрии Nanite (для моделей и растительности) и масштабирования TSR (сглаживание).

Пользователи в комментариях, заждавшиеся Morrowind в исполнении Торреса, остались заворожены новой работой. «Может, на момент создания она так и не выглядела, но такой мы её и запомнили», — поделился justinroeder5315.

The Elder Scrolls III: Morrowind вышла в 2002 году на PC и Xbox. Несмотря на культовый статус, Bethesda переиздавать игру не спешит. Моддеры без дела не сидят — TESRenewal работает над неофициальным ремейком под названием Skywind.