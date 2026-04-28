«Такой мы её и запомнили»: художник воссоздал Альд'рун из The Elder Scrolls III: Morrowind в реалистичном масштабе, и фанаты в восторге

Австралийский 3D-художник Лео Торрес (Leo Torres) продолжает воссоздавать на Unreal Engine 5 знаковые локации из серии The Elder Scrolls — на этот раз пришла очередь легендарной The Elder Scrolls III: Morrowind.

Первым из запоминающихся мест в The Elder Scrolls III: Morrowind художник преобразил Альд'рун — столица владений дома Редоран и один из крупнейших городов острова Вварденфелл предстал зрителям в более реалистичном масштабе.

Торрес подчеркнул, что Morrowind отличается от Skyrim и Oblivion более необычной фэнтезийной атмосферой. Например, часть Альд'руна (а именно Скар) расположена внутри панциря одного из вымерших гигантских крабов.

По словам Торреса, при воссоздании Альд'руна в более реалистичном масштабе ему пришлось пойти на некоторые творческие вольности, однако в целом художник старался придерживаться оригинальной эстетики.

Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.7.4 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (для глобального освещения и отражений), геометрии Nanite (для моделей и растительности) и масштабирования TSR (сглаживание).

Пользователи в комментариях, заждавшиеся Morrowind в исполнении Торреса, остались заворожены новой работой. «Может, на момент создания она так и не выглядела, но такой мы её и запомнили», — поделился justinroeder5315.

The Elder Scrolls III: Morrowind вышла в 2002 году на PC и Xbox. Несмотря на культовый статус, Bethesda переиздавать игру не спешит. Моддеры без дела не сидят — TESRenewal работает над неофициальным ремейком под названием Skywind.

Материалы по теме
Демоверсии Final Fantasy VII Rebirth появились на Xbox Series и Nintendo Switch 2 — полноценный релиз намечен на начало лета
Спустя 28 лет фанаты раскрыли «один из старейших» секретов The Elder Scrolls — что скрывается под женскими юбками в Redguard
Глава разработки Skyblivion объяснил, зачем команде срочно понадобились новые специалисты, хотя ремейк уже на финишной прямой
Bethesda подтвердила дату смерти The Elder Scrolls: Blades
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ветеранов CD Projekt Red вышла из тени — 13 минут геймплея, дата релиза и предзаказ в России
Nacon закроет студию Spiders — разработчиков Greedfall и Steelrising никто не захотел купить
Теги: the elder scrolls iii: morrowind, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.