Профсоюз Samsung назвал условие отмены всеобщей забастовки, которая может обернуться потерями до $680 млн в день

На этой неделе к переговорам между руководством Samsung Electronics и профсоюзом работников компании подключился медиатор в лице Центральной комиссии по трудовым отношениям в составе Министерства занятости и труда Южной Кореи. Глава профсоюза сотрудников Samsung при этом заявил, что его единомышленники готовы отказаться от всеобщей забастовки, если принципы назначения премий в компании станут более прозрачными.

Напомним, помимо повышения базового уровня оплаты труда на 7 %, профсоюз Samsung требует распределения до 15 % операционной прибыли компании за год между сотрудниками в качестве премии. Сейчас предельная сумма премии ограничена 50 % годовой зарплаты, но в условиях бума ИИ прибыль Samsung кратно увеличилась за год, и наличие подобных ограничений кажется представителям профсоюза несправедливым. Сейчас членами профсоюза являются 70 000 сотрудников Samsung, что превышает половину списочной численности персонала компании.

Если нынешний этап переговоров не приведёт к желаемому для профсоюза результату, то всеобщая забастовка сотрудников Samsung может продлиться с 21 мая по 7 июня. Профсоюз оценивает потенциальные потери компании от каждого дня забастовки в $680 млн, и это без учёта затрат времени и средств на последующее восстановление нормальной работы оборудования, на котором выпускаются чипы. Когда в конце прошлого года стартовали переговоры с работодателем об увеличении премиальных выплат, в профсоюзе никто и не думал, что дело дойдёт до всеобщей забастовки.

Лидера профсоюза Цоя Сон Хо (Choi Seung-ho) напрягает непрозрачность процесса принятия решений руководством Samsung в сфере назначения премий и зарплат, а также повышения по карьерной лестнице. В 2023 году полупроводниковое подразделение Samsung несло убытки, рядовые сотрудники не получили годовых премий, но руководители их не лишились. Перекосы в сфере оплаты труда сейчас приводят к тому, что сотрудники Samsung массово переходят на работу в SK hynix, где премии выше. За четыре месяца с декабря прошлого года более 400 членов профсоюза Samsung перешли на работу в SK hynix. Цой подчеркнул, что профсоюз Samsung не намерен сближаться с политическими партиями Южной Кореи, как это делают некоторые профессиональные объединения сотрудников других компаний. Он при этом ратует за успех национальной полупроводниковой промышленности в целом и вспоминает, что когда в августе 2017 года он получил работу в Samsung, его родители буквально плакали от счастья. Samsung глава профсоюза продолжает считать «превосходной компанией».