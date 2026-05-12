Общие продажи игр серии Silent Hill превысили 17 млн копий, а у Metal Gear результаты в разы лучше

Konami опубликовала данные о продажах своих флагманских игровых франшиз по состоянию на март 2026 года, в том числе Metal Gear и Silent Hill. Соответствующий отчёт появился на официальном сайте японской компании.

Тираж всех проектов серии Metal Gear, дебютировавшей в июле 1987 года, превысил 66,1 млн копий. Самой актуальной игрой является Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, которая вышла в августе 2025-го, заслужила признание критиков и «очень положительные» обзоры от пользователей Steam.

У Silent Hill результаты скромнее, всего 17,1 млн копий, но серия на 12 лет младше (первая игра вышла в марте 1999-го). Konami сейчас активно развивает эту франшизу после многолетнего застоя: ремейк второй части от польской Bloober Team вышел в октябре 2024-го, спустя год геймеры получили неоднозначную Silent Hill f, а до конца 2026-го в продажу должна поступить Silent Hill: Townfall с видом от первого лица.

Что до Metal Gear, то в августе можно будет купить на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2 новый сборник переизданий Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. В него войдут улучшенные версии Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker.