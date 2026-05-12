ЕС возьмётся за TikTok и Instagram✴ из-за «вызывающего привыкание» дизайна

ЕС намерен усилить контроль за компаниями в сегменте социальных сетей и уделить особое внимание функциям TikTok и Instagram✴, вызывающим привыкание, заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на Европейском саммите по вопросам ИИ и детей (European Summit on Artificial Intelligence and Children) в Копенгагене (Дания).

«Мы принимаем меры против TikTok и его вызывающего привыкание дизайна — бесконечной прокрутки, автовоспроизведения и push-уведомлений. То же самое относится и к Meta✴, поскольку мы считаем, что Instagram✴ и Facebook✴ не соблюдают установленный ими минимальный возраст в 13 лет», — сказала фон дер Ляйен.

Еврочиновница также сообщила, что ЕС проводит расследование в отношении платформ, «которые позволяют детям погружаться в “кроличьи норы” вредного контента — например, просматривать видеоролики, пропагандирующие членовредительство».

По словам Урсулы фон дер Ляйен, уже этим летом Европейская комиссия представит планы по общеевропейскому запрету социальных сетей для несовершеннолетних на фоне растущего давления со стороны ряда государств, требующих усилить защиту детей от негативного влияния соцсетей.

Как отметил ресурс European Commission, в последние месяцы значительно выросла поддержка более строгих мер контроля вызывающих зависимость онлайн-платформ, особенно со стороны Франции, Испании, Греции и Дании. «Мы наблюдаем молниеносную скорость развития технологий и то, как они проникают во все сферы жизнедеятельности подростков», — заявила фон дер Ляйен делегатам саммита.

Еврокомиссия создала независимую экспертную группу по безопасности детей в интернете для оценки возможных мер, направленных на решение проблем, связанных с использованием соцсетей. Несколько стран ЕС уже принимают национальные законы по этому поводу. Например, в сентябре во Франции вступит в силу закон, который обяжет такие платформы, как Instagram✴ и TikTok, блокировать пользователей младше 15 лет и приостанавливать действие существующих аккаунтов.

В ЕС также разработали приложение для проверки возраста, которое, по словам фон дер Лейен, соответствует самым высоким стандартам конфиденциальности в мире. Вскоре государства Евросоюза смогут интегрировать этот продукт в свои цифровые кошельки для контроля возраста пользователей онлайн-платформ. «Больше никаких отговорок: технология проверки возраста доступна», — заявила глава ЕК.