Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети ЕС возьмётся за TikTok и I*******m из-за...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ЕС возьмётся за TikTok и Instagram✴ из-за «вызывающего привыкание» дизайна

ЕС намерен усилить контроль за компаниями в сегменте социальных сетей и уделить особое внимание функциям TikTok и Instagram, вызывающим привыкание, заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на Европейском саммите по вопросам ИИ и детей (European Summit on Artificial Intelligence and Children) в Копенгагене (Дания).

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

«Мы принимаем меры против TikTok и его вызывающего привыкание дизайна — бесконечной прокрутки, автовоспроизведения и push-уведомлений. То же самое относится и к Meta, поскольку мы считаем, что Instagram и Facebook не соблюдают установленный ими минимальный возраст в 13 лет», — сказала фон дер Ляйен.

Еврочиновница также сообщила, что ЕС проводит расследование в отношении платформ, «которые позволяют детям погружаться в “кроличьи норы” вредного контента — например, просматривать видеоролики, пропагандирующие членовредительство».

По словам Урсулы фон дер Ляйен, уже этим летом Европейская комиссия представит планы по общеевропейскому запрету социальных сетей для несовершеннолетних на фоне растущего давления со стороны ряда государств, требующих усилить защиту детей от негативного влияния соцсетей.

Как отметил ресурс European Commission, в последние месяцы значительно выросла поддержка более строгих мер контроля вызывающих зависимость онлайн-платформ, особенно со стороны Франции, Испании, Греции и Дании. «Мы наблюдаем молниеносную скорость развития технологий и то, как они проникают во все сферы жизнедеятельности подростков», — заявила фон дер Ляйен делегатам саммита.

Еврокомиссия создала независимую экспертную группу по безопасности детей в интернете для оценки возможных мер, направленных на решение проблем, связанных с использованием соцсетей. Несколько стран ЕС уже принимают национальные законы по этому поводу. Например, в сентябре во Франции вступит в силу закон, который обяжет такие платформы, как Instagram и TikTok, блокировать пользователей младше 15 лет и приостанавливать действие существующих аккаунтов.

В ЕС также разработали приложение для проверки возраста, которое, по словам фон дер Лейен, соответствует самым высоким стандартам конфиденциальности в мире. Вскоре государства Евросоюза смогут интегрировать этот продукт в свои цифровые кошельки для контроля возраста пользователей онлайн-платформ. «Больше никаких отговорок: технология проверки возраста доступна», — заявила глава ЕК.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TikTok позволит полностью отключить рекламу — но не бесплатно и не всем
Instagram✴ и TikTok опаснее для психики, чем Facebook✴ и WhatsApp, показало исследование
Facebook✴ начала платить блогерам за переход с TikTok и YouTube
WhatsApp запустил платную подписку Plus на iOS с темами, значками и 18 акцентными цветами
Пользователей Instagram✴ лишили сквозного шифрования в личных сообщениях
OpenAI распустила две команды по безопасности ИИ ради прибыли, заявила бывшая сотрудница стартапа
Теги: tiktok, ii, социальная сеть, евросоюз, еврокомиссия
tiktok, ii, социальная сеть, евросоюз, еврокомиссия
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Starlink отключит собственный «аналог GPS», о котором почти никто не знал
Canon закрыла очередной завод по производству лазерных принтеров и МФУ
Предложен протокол IPv8 — с обратной совместимостью с привычным IPv4
«У магазина поверните направо»: «Яндекс Карты» теперь указывают на понятные ориентиры, объясняя маршрут
Broadcom обещает, что VMware Cloud Foundation 9.1 позволит значительно снизить расходы на ИИ-инфраструктуру 51 мин.
Ebay отмела «недостоверное и непривлекательное» предложение GameStop о поглощении за $56 млрд 2 ч.
ЕС возьмётся за TikTok и Instagram из-за «вызывающего привыкание» дизайна 2 ч.
TikTok оспорил статус «привратника» в высшем европейском суде 2 ч.
Сотрудники Amazon используют ИИ вхолостую — ради отчётности, а не результата 3 ч.
Новое бизнес-подразделение OpenAI поможет клиентам во внедрении ИИ 4 ч.
Больше не «007 кадров»: новая геймплейная демонстрация 007 First Light порадовала игроков производительностью 4 ч.
«Пассворк» стал первым в России менеджером паролей с сертификатом ФСТЭК 4 ч.
OpenAI запустила Daybreak — ответ на инициативу Anthropic Glasswing в кибербезопасности на базе Claude Mythos 5 ч.
В Linux предложили встроить экстренный «рубильник» для защиты от уязвимостей CopyFail и Dirty Frag 5 ч.
Майкл Бьюрри предрёк обвал технологических акций — ситуация сильно напоминает пузырь доткомов 9 мин.
«Уши в стенах»: оптоволоконные кабели приспособили для подслушивания разговоров поблизости 58 мин.
До 64 Тбайт RAM: HPE представила модульный суперсервер Compute Scale-up Server 3250 2 ч.
Производству чипов грозит новый дефицит — война на Ближнем Востоке спровоцировала нехватку цистерн для гелия 2 ч.
Noctua выпустила чёрный 120-мм вентилятор NF-A12x25 G2 PWM chromax.black за $35 3 ч.
Matter получит интеграцию с OpenADR — умный дом поможет экономить электроэнергию и платить меньше 3 ч.
Dell выпустила ИИ-сервер PowerEdge XE9785 с ускорителями AMD Instinct MI355X 4 ч.
Видео: человекоподобные роботы Figure собрали вещи в комнате и заправили постель 4 ч.
Профсоюз Samsung назвал условие отмены всеобщей забастовки, которая может обернуться потерями до $680 млн в день 6 ч.
Samsung может поставить китайские дисплеи в Galaxy S27 — BOE нацелилась на флагманы 6 ч.