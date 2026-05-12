Слухи: Subnautica 2 «утекла» в руки пиратов за два дня до старта раннего доступа

Вслед за Forza Horizon 6 видеоигровые пираты получили преждевременный доступ к ещё одной горячо ожидаемой майской новинке — подводному симулятору выживания Subnautica 2 от американской студии Unknown Worlds Entertainment.

Об утечке рабочей сборки Subnautica 2 стало известно за два дня до погружения игры в пучины раннего доступа. Проверка 3DNews показала, что проект уже появился на популярном пиратском ресурсе.

На взлом Subnautica 2 обратил внимание пользователь форума Reddit под псевдонимом DaRealAyman. Он же предоставил скриншот из «слитой» версии (см. изображение ниже) и поделился первыми подробностями.

По словам DaRealAyman, попавшая в открытый доступ (как именно это произошло, на данном этапе не уточняется) сборка Subnautica 2 полностью рабочая, однако мультиплеер до релиза недоступен.

Subnautica 2 отправит игроков исследовать чужую океаническую планету, испытывать расширенные системы выживания и опциональный кооперативный режим на четырёх игроков (впервые в серии).

Ранний доступ Subnautica 2 откроется 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Накануне на ПК стартовали предзаказы (1800 рублей в российском сегменте) и предзагрузка игры.

На старте раннего доступа Subnautica 2 предложит выбор из четырёх готовых игровых персонажей (персонализация появится позже), несколько биомов, множество существ и предметов, онлайновый мультиплеер и поддержку русского языка.