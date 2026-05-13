Руководство Samsung так и не пошло навстречу требованиям профсоюза, угроза забастовки усилилась

Подключение к переговорам между руководством Samsung и профсоюзом сотрудников медиатора в лице представителей правительственной комиссии не способствовало прогрессу, как вынужден был заявить лидер объединения работников компании. Всеобщая забастовка сотрудников Samsung не снимается с повестки.

О том, что переговоры носили напряжённый характер, свидетельствует хотя бы тот факт, что своё заявление об их итогах глава профсоюза Samsung Electronics Цой Сон Хо (Choi Seung-ho) сделал в среду в три утра по местному времени. Работодатель, по его словам, не прислушался к требованиям профсоюза пересмотреть схему оплаты труда, которая сейчас ограничивает размер годовой премии на уровне 50 % от зарплаты за период. Профсоюз настаивал, что на премиальные выплаты сотрудникам необходимо направлять до 15 % операционной прибыли Samsung, и делать это ежегодно.

Как признался Цой, ни один из вопросов, которые профсоюз вынес на переговоры, не был решён руководством Samsung Electronics. Профсоюз оставляет за собой право инициировать 21 мая всеобщую забастовку, которая будет длиться 18 дней. Samsung в результате понесёт серьёзные убытки, утратит доверие клиентов и уступит часть рыночных позиций конкурентам, как ожидается. При этом цены на память вырастут везде, поскольку именно Samsung является её крупнейшим производителем в мире. Глава профсоюза дал понять, что не намерен до 21 мая возобновлять переговоры с руководством компании, но если оно выступит с нужным предложением, то он готов его выслушать.

Представители правительственной комиссии, которая на этой неделе выступала медиатором в споре сторон, пытались предложить различные сценарии решения спора, но в итоге отстранилась от процесса, признав слишком большой разрыв между позициями участников переговоров. Кроме того, профсоюз потребовал завершить переговоры, видя, что не находит понимания у руководства. Последнее отделалось кратким комментарием о намерениях продолжать «искренний диалог с профсоюзом в надежде предотвратить худший сценарий».