Рынок материалов для производства полупроводниковых компонентов в прошлом году вырос на 6,8 % до $73,2 млрд

Бум искусственного интеллекта с осени 2022 года увеличивает спрос на полупроводниковые компоненты, поэтому закономерно, что и материалы для их производства пользуются более высокой популярностью. В прошлом году выручка от их реализации увеличилась на 6,8 % до $73,2 млрд.

Как гласит отчёт отраслевой ассоциации SEMI, рост выручки наблюдался как по материалам, необходимым для обработки кремниевых пластин, так и по сегменту упаковки чипов. Передовые техпроцессы пользовались спросом, а технологии упаковки чипов становились всё сложнее с учётом концентрации роста рынка в сегменте высокопроизводительных вычислений для ИИ.

Отдельно материалы для обработки кремниевых пластин увеличили выручку поставщиков на 5,4 % до $45,8 млрд. Сегмент материалов для литографии вообще продемонстрировал рост выручки на двузначное количество в процентах. Сегмент упаковки чипов продемонстрировал рост выручки от реализации материалов на 9,3 % до $27,4 млрд. Помимо прочего, выручку толкали вверх мировые цены на золото, которое используется при изготовлении контактов микросхем.

В географическом выражении Тайвань продолжает оставаться крупнейшим рынком сбыта материалов для производства чипов на протяжении 16 лет подряд. Профильная выручка в прошлом году выросла на 8,6 % до $21,7 млрд. Китай с ростом выручки на 12,5 % до $15,6 млрд занимает второе место, но опережает все прочие регионы по динамике роста. Южная Корея благодаря концентрации производителей памяти занимает третье с $11,2 млрд выручки, но темпы роста здесь ограничены 2,4 %. Северная Америка в этом рейтинге со своими $6,2 млрд уступает даже Японии ($6,8 млрд), но демонстрирует хорошую динамику в виде роста выручки на 10,7 %. Европа оказалась единственным регионом, в котором профильная выручка сократилась на 6 % до $4,2 млрд.